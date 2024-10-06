В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу
На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно продолжалась более 5 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Все российские БпЛА, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены, сообщили в КГВА.
Предварительно в городе без разрушений и пострадавших.
Россия атаковала Украину "Шахедами" с вечера 5 октября. В Киеве раздавались взрывы около 22:30. Еще один взрыв прогремел около 3:00 воскресенья.
Кроме того, большое количество взрывов слышали в Одессе.
Днем 5 октября оккупанты атаковали дроном рейсовый автобус в Сумской области. Из-за атаки были ранены три пассажира: 65-летний мужчина и 54-летняя и 63-летняя женщины.
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