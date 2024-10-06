ua en ru
Вс, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу

Воскресенье 06 октября 2024 07:25
UA EN RU
В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно продолжалась более 5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Все российские БпЛА, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены, сообщили в КГВА.

Предварительно в городе без разрушений и пострадавших.

Россия атаковала Украину "Шахедами" с вечера 5 октября. В Киеве раздавались взрывы около 22:30. Еще один взрыв прогремел около 3:00 воскресенья.

Кроме того, большое количество взрывов слышали в Одессе.

Днем 5 октября оккупанты атаковали дроном рейсовый автобус в Сумской области. Из-за атаки были ранены три пассажира: 65-летний мужчина и 54-летняя и 63-летняя женщины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война России против Украины
NEWS
В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу
В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России