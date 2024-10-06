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Дрон атаковал военное училище в Москве, начался пожар (видео)

Москва, Воскресенье 06 октября 2024 12:50
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Дрон атаковал военное училище в Москве, начался пожар (видео) Фото: военное училище в Москве атаковал дрон 6 октября (t.me mchs_official)
Автор: Наталия Гурковская

6 октября дрон атаковал Высшее общевойсковое командное училище в Москве. Начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SOTA.

"В Кузьминках (район в Москве, - ред) - пожар, предположительно, после атаки беспилотника на Московское высшее общевойсковое командное училище. Рядом располагаются стрельбище и автомобильная заправка", - говорится в сообщении.

Как отмечает Telegram-канал, по словам местных жителей, был слышен громкий хлопок и звуки, похожие на стрельбу, "но непродолжительное время".

Что известно об этом училище

Высшее общевоенное командное училище - военное учреждение высшего образования вооруженных сил Российской Федерации. Старейшее военное учебное заведение Российской Федерации, основанное 15 декабря 1917 года.

С 2015 года училище готовит командный состав с высшим военно-специальным образованием по четырехлетней системе военного образования для механизированных войск и сухопутных войск вооруженных сил Российской Федерации.

Атаки дронов на Москву

Беспилотники не впервые атакуют Москву. Буквально 1 сентября сообщалось о девяти якобы сбитых беспилотниках, которые атаковали Москву. В частности, один из них якобы был "перехвачен" в районе Московского нефтеперерабатывающего завода.

А в мае в Подмосковье работали ПВО из-за беспилотника, летевшего в сторону столицы страны-агрессора. Якобы дрон был уничтожен в Подольске.

А атака беспилотников на Москву в июле 2023 года была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Тогда в спецслужбе намекнули, что "все птички долетели до Москвы".

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