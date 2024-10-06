Дрон атаковал военное училище в Москве, начался пожар (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SOTA .

"В Кузьминках (район в Москве, - ред) - пожар, предположительно, после атаки беспилотника на Московское высшее общевойсковое командное училище. Рядом располагаются стрельбище и автомобильная заправка", - говорится в сообщении.

Как отмечает Telegram-канал, по словам местных жителей, был слышен громкий хлопок и звуки, похожие на стрельбу, "но непродолжительное время".

Что известно об этом училище

Высшее общевоенное командное училище - военное учреждение высшего образования вооруженных сил Российской Федерации. Старейшее военное учебное заведение Российской Федерации, основанное 15 декабря 1917 года.

С 2015 года училище готовит командный состав с высшим военно-специальным образованием по четырехлетней системе военного образования для механизированных войск и сухопутных войск вооруженных сил Российской Федерации.