Дрон атаковал военное училище в Москве, начался пожар (видео)
6 октября дрон атаковал Высшее общевойсковое командное училище в Москве. Начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SOTA.
"В Кузьминках (район в Москве, - ред) - пожар, предположительно, после атаки беспилотника на Московское высшее общевойсковое командное училище. Рядом располагаются стрельбище и автомобильная заправка", - говорится в сообщении.
Как отмечает Telegram-канал, по словам местных жителей, был слышен громкий хлопок и звуки, похожие на стрельбу, "но непродолжительное время".
Что известно об этом училище
Высшее общевоенное командное училище - военное учреждение высшего образования вооруженных сил Российской Федерации. Старейшее военное учебное заведение Российской Федерации, основанное 15 декабря 1917 года.
С 2015 года училище готовит командный состав с высшим военно-специальным образованием по четырехлетней системе военного образования для механизированных войск и сухопутных войск вооруженных сил Российской Федерации.
Атаки дронов на Москву
Беспилотники не впервые атакуют Москву. Буквально 1 сентября сообщалось о девяти якобы сбитых беспилотниках, которые атаковали Москву. В частности, один из них якобы был "перехвачен" в районе Московского нефтеперерабатывающего завода.
А в мае в Подмосковье работали ПВО из-за беспилотника, летевшего в сторону столицы страны-агрессора. Якобы дрон был уничтожен в Подольске.
А атака беспилотников на Москву в июле 2023 года была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Тогда в спецслужбе намекнули, что "все птички долетели до Москвы".
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