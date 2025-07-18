Бронь от мобилизации через "Дію": перечень специалистов расширили

Интернет-провайдеры и операторы мобильной связи получили возможность бронировать своих специалистов из строительных бригад через "Дію".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
Чиновник объяснил, что отныне предприятия, которые прокладывают интернет и мобильную связь могут:
"Интернет-провайдеры и операторы мобильной связи смогут бронировать всех специалистов строительных бригад сетей xPON и мобильной связи через "Дію", - подчеркнул он.
Федоров отметил, что речь идет о "командах, которые ежедневно восстанавливают сети после обстрелов, чтобы мы оставались на связи с родными, могли работать и пользоваться госуслугами".
Уточняется, что такая возможность доступна интернет-провайдерам и операторам мобильной связи, которые подали в Министерство цифровой трансформации Украины:
Для того чтобы забронировать работников на портале "Дія", у компании должен быть действующий статус критического предприятия. Подать заявку при этом не сложно:
Результат поступит на указанную электронную почту и в кабинет на портале "Дія". Если бронирование успешное, оно отобразится также в системе "Резерв+" работников.
"Работаем, чтобы украинцы оставались на связи независимо от обстоятельств", - подытожил Федоров.
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменилось в правилах бронирования от мобилизации в Украине.
Кроме того, мы объясняли, существуют ли основания для мобилизации забронированных работников.
Между тем заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в конце июля - начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации.
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