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Бронь от мобилизации через "Дію": перечень специалистов расширили

Специалистов, которые могут получить бронь от мобилизации через "Дію", стало больше (фото: thedigital.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Интернет-провайдеры и операторы мобильной связи получили возможность бронировать своих специалистов из строительных бригад через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Кому доступна такая возможность и как подать заявку

Чиновник объяснил, что отныне предприятия, которые прокладывают интернет и мобильную связь могут:

  • попасть в перечень критически важных предприятий;
  • бронировать всех своих специалистов, включенных в состав строительных бригад, через "Дію".

"Интернет-провайдеры и операторы мобильной связи смогут бронировать всех специалистов строительных бригад сетей xPON и мобильной связи через "Дію", - подчеркнул он.

Федоров отметил, что речь идет о "командах, которые ежедневно восстанавливают сети после обстрелов, чтобы мы оставались на связи с родными, могли работать и пользоваться госуслугами".

Уточняется, что такая возможность доступна интернет-провайдерам и операторам мобильной связи, которые подали в Министерство цифровой трансформации Украины:

  • информацию о планах строительства сетей xPON или мобильной связи;
  • информацию о фактическом покрытии сетями xPON или мобильной связи;
  • приказы о создании строительных бригад.

Как можно подать заявку (инфографика: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Для того чтобы забронировать работников на портале "Дія", у компании должен быть действующий статус критического предприятия. Подать заявку при этом не сложно:

  • авторизоваться на портале "Дія";
  • выбрать услугу "Бронирование работников";
  • нажать "Подать заявление";
  • указать данные работников, которых нужно забронировать;
  • подтвердить заработную плату работника;
  • проверить правильность внесенных данных;
  • подписать заявление (это может сделать руководитель предприятия или уполномоченное лицо).

Результат поступит на указанную электронную почту и в кабинет на портале "Дія". Если бронирование успешное, оно отобразится также в системе "Резерв+" работников.

"Работаем, чтобы украинцы оставались на связи независимо от обстоятельств", - подытожил Федоров.

Публикация чиновника (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменилось в правилах бронирования от мобилизации в Украине.

Кроме того, мы объясняли, существуют ли основания для мобилизации забронированных работников.

Между тем заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в конце июля - начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации.

Читайте также, можно ли легально отказаться от мобилизации.

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