Остаться на связи. Как мобильные операторы и Минцифры готовятся к блекаутам

Что будет с мобильной связью и интернетом во время возможных длительных отключений электроэнергии из-за российских обстрелов, что говорят мобильные операторы и как все это скажется на тарифах мобильной связи, – в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.

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Будут ли украинцы с мобильной связью и Интернетом во время возможных длительных отключений электроэнергии в результате российских обстрелов? На то, чтобы не произошло катастрофы, работают, в частности, и государство, и мобильные операторы, и энергетики.

Несмотря на, казалось бы, почти нереальные требования госрегулятора к операторам рынка связи, общий язык, похоже, удается находить. На кону – безопасность украинских граждан.

Что требует государство от мобильных операторов

Еще 15 июля государственный Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) значительно ужесточил требования к работе базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения. В частности, мобильных операторов обязали обеспечить автономную работу базовых станций в течение 10 часов подряд. С 1 октября по такому стандарту должны были заработать не менее 60% базовых станций в каждой области Украины; с ноября – уже 70%; с декабря – 80%. А к концу января 2025 года 100% базовых станций должны работать по новому стандарту.

Кроме того, до декабря не менее четверти базовых станций мобильной связи в каждой области должны быть подключены к электрогенератору или аккумуляторам для обеспечения бесперебойной работы минимум в течение 72 часов, то есть трех суток.

Также к декабрю подключенным к генераторам или аккумуляторам с требованием обеспечения работы в течение трех суток должно быть не менее 70% специального оборудования мобильных операторов, обеспечивающего работоспособность 95% магистральных сетей связи, соединяющих областные центры Украины.

Ну и к этому же времени нужно обеспечить аналогичные условия автономной работы 100% локальных радиосетей доступа в Интернет в общественных местах.

Что говорят мобильные операторы

Еще летом, вскоре после появления распоряжения НЦУ, тройка мобильных операторов Украины – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell – озвучили общую позицию относительно требований регулятора.

Для выполнения этих требований важны поставки электроэнергии в течение времени, необходимого для полной зарядки оборудования резервного питания. Это требует предоставления разрешений со стороны поставщиков электроэнергии (облэнерго) на увеличение мощности электрического тока, питающего базовые станции, поскольку увеличение количества аккумуляторов создает двойную нагрузку на энергосистему. По приблизительным расчетам, чтобы обеспечить зарядку аккумуляторов, которые будут питать базовые станции мобильных операторов в течение 10 часов в случае обесточивания, потребуется мощность около 2,8 ГВт-час электроэнергии в сутки. Для этого необходимо задействовать мощность по существу одного энергоблока АЭС.

Кроме того, важно учитывать и другие факторы, влияющие на выполнение требований НЦУ, в частности – недостаток персонала операторов и подрядных организаций, достаточного для обслуживания резервного оборудования. По приблизительным подсчетам операторов, потребность в дополнительном найме специалистов составляет десятки тысяч работников.

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Отдельная проблема – невозможность установки и обслуживания генераторов на крышах зданий, где расположены большинство базовых станций (особенно в крупных городах со значительной плотностью населения), поскольку это запрещено строительными и санитарными нормами.

На рынке Украины отсутствует необходимое количество аккумуляторных батарей и стационарных генераторов. Так что оборудование закупается за границей, в условиях усложненной логистики и длительного времени поставок.

Проблемой также является недостаточная скорость и сбалансированность законодательных процедур по изменению договоров аренды государственного и коммунального имущества для расширения занимаемых дополнительными шкафами с батареями площадей. Расширение арендованной площади на объектах государственной или коммунальной собственности требует участия впроцедуре аукционов на Prozorro и занимает в среднем шесть месяцев.

Такой была ситуация летом. Что изменилось по состоянию на октябрь?

Как обстоят дела у Киевстара, Vodafone и lifecell

Уже очевидно, что операторам не удалось выполнить требование регулятора об обеспечении автономной работы 60% базовых станций в течение 10 часов подряд до октября.

Киевстар

По состоянию на сентябрь на базовых станциях Киевстар установлено 126 тысяч новых аккумуляторов, обеспечивающих работу базовых станций до 4 часов без внешнего питания. Кроме этого 2 322 генератора поддерживают работу ключевых объектов сети в случаях отсутствия электроэнергии.

"Все критически важные объекты снабжены генераторами для получения связи в течение как минимум трех суток в случаях полномасштабных блекаутов", – уверяют в компании.

До конца года оператор планирует закупить более 61 тысячи аккумуляторов для базовых станций и 848 промышленных генераторов. В планах компании обеспечить осенью 23-25% сети возможностью работы от генераторов.

В настоящее время 60% сети Киевстар имеет четырехчасовое резервное питание, 40% – от 2 до 4 часов. В компании работают над обеспечением 6-часового резервирования.

Работу услуги проводного интернета "Домашний Интернет" обеспечивает 51 тыс. источников бесперебойного питания, установленных в 23 тыс. многоквартирных домов.

Однако любому аккумулятору требуется время для подзарядки, а именно от 4 до 6 часов в зависимости от количества установленных АКБ для максимальной зарядки. Для зарядки источников бесперебойного питания требуется 8 часов бесперебойной работы.

"К сожалению, отключения света могут носить непрогнозируемый характер как по количеству отключений в течение суток, так и по продолжительности. Поэтому аккумуляторы не успевают заряжаться. И с такими графиками отключения операторы электронных коммуникаций и провайдеры фиксированного Интернета не всегда могут обеспечивать бесперебойную работу сети, несмотря на все приложенные усилия", – объясняют в компании.

В случаях, когда отключения электроэнергии масштабны и долговременны, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении питания базовых станций.

В компании призывают украинцев взвешенно относиться к использованию услуг связи в случаях блекаутов. Важно, чтобы пользователи воздерживались от использования тяжелого контента (просмотра видео, видеовызовов) через мобильный Интернет во время отключения электричества. Тогда аккумуляторы на базовых станциях могут работать дольше. Если в населенном пункте отсутствует электроэнергия, лучше общаться с помощью звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах.

Также в компании напоминают об услуге "Национальный роуминг". В случае исчезновения сигнала мобильной сети оператора, абонент может попытаться воспользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы и изменения номера. Для этого в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети, а если смартфон не регистрируется в сетях других операторов, то выбрать вручную другую доступную мобильную сеть.

Vodafone Украина

Начиная с 2022 года в сети компании уже смонтировано более 51 тыс. аккумуляторных батарей, специально приспособленных к тяжелым условиям эксплуатации при частых и длительных отключениях. Они обеспечивают 4-6 часов автономности. Дополнительно законтрактовано, в процессе доставки или монтажа еще около 54 тыс. современных аккумуляторных батарей.

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"Компания закупает дополнительные стационарные и мобильные генераторы, и даже использует альтернативные источники энергии. Так, несмотря на активные военные действия, компания построила и ввела в эксплуатацию три солнечных электростанции", – рассказали в компании для РБК-Украина.

Также для быстрого развертывания и обеспечения связи в экстренных ситуациях используются передвижные базовые станции.

lifecell

Сейчас 65% сети компании обеспечены автономным питанием (батареи и генераторы), что позволяет поддерживать ее стабильность в течение 4-6 часов при отсутствии электроснабжения. 100% магистральной сети готово к отключениям электричества: автономность ядра и основных узлов обеспечивается минимум на 72 часа работы.

Модернизация сети включает в себя несколько ключевых аспектов. Прежде всего необходимо увеличить мощность электрических вводов для базовых станций, чтобы аккумуляторные батареи могли заряжаться во время краткосрочных периодов наличия электроэнергии. В частности, процесс модернизации включает увеличение мощности электропитания на каждой базовой станции (а их в компании более 10 тыс. по всей Украине), что требует установки новых автоматов, линий питания, а иногда и трансформаторных подстанций.

"Среди важных организационных задач, которые еще предстоит решить, – согласование с государственными органами упрощения процедур модернизации линий питания для ускорения темпов, поскольку текущая скорость позволяет модернизировать лишь десятки базовых станций в месяц, а для эффективного покрытия нужно модернизировать тысячи", – говорят в компании.

Нуждается в решении также вопрос постоянного электропитания ключевых узлов мобильных операторов, потребляющих слишком много энергии. Такие узлы нельзя оставлять на резервном питании, поскольку это достаточно рискованно для стабильности сети. Для этого важно согласовать с органами энергетического регулирования обеспечение непрерывного питания этих критических объектов.

В компании приходят к выводу: при имеющихся условиях и в случае дальнейших благоприятных обстоятельств реалистичным выглядит выполнение требований НЦУ по обеспечению работы сети до 10 часов подряд без электроснабжения – до конца 2025 года.

Сейчас возможности сети lifecell работать во время отсутствия электроснабжения значительно улучшены, но не стоит ожидать в эти периоды такого же качества, как в обычное время, предостерегают в компании. Ведь когда исчезает электроэнергия, большинство гаджетов одномоментно переходят на мобильный Интернет, поскольку WiFi-точки выключаются. Это создает большую нагрузку на ближайшую базовую станцию. Спустя время часть пользователей возвращается на зарезервированный фиксированный Интернет, но не все. Именно эта повышенная нагрузка на сеть и резкое увеличение количества пользователей истощает резервные элементы питания, уменьшает срок работы оборудования и соответственно влияет на качество мобильного Интернета во время обесточивания.

В компании отмечают, что закупка и установка десятков тысяч резервных источников питания в очень короткие сроки требует значительных дополнительных инвестиций, и нужно искать баланс между обеспечением связи и возможностью предоставлять эти услуги за доступные средства абонентам.

"Значительные инвестиции в энергонезависимость являются для компании вынужденным шагом, но вопреки этим обстоятельствам компания не повышала стоимость своих услуг в последнее время", – констатируют в lifecell.

Однако означает ли это, что мобильные операторы и впредь будут удерживаться от повышение тарифов для потребителей? Вопрос остается открытым. По крайней мере, на соответствующий запрос РБК-Украина все три мобильных оператора воздержались от ответа.

Позиция государства

В борьбе за возможность украинцев оставаться на связи в случае возможных отключений электричества из-за вражеских обстрелов операторы мобильной связи активно сотрудничают с государством в лице Минцифры, Госспецсвязи, НКЭК, упомянутого НЦУ и областных военных администраций.

РБК-Украина разослала всем четырем госорганам (кроме ОВА) запросы относительно ситуации с подготовкой к возможным блекаутам. В ответ мы получили предложение Министерства цифровой трансформации озвучить консолидированное мнение всех указанных структур. Как минимум это свидетельствует о наличии коммуникации операторов рынка мобильной связи с Минцифры.

В министерстве констатируют, что упомянутое июльское распоряжение НЦУ – уже третья итерация требований, которые должны выполнить операторы для обеспечения постоянства связи. Предыдущие два распоряжения операторы выполнили на 100%.

В настоящее время, уверяют министерские чиновники, мобильные операторы делают все возможное для выполнения требования НЦУ.

"Мы получаем информацию о состоянии подготовки практически онлайн, введена отчетность, несколько раз в неделю проводятся рабочие встречи по оперативным вопросам, возникающим в процессе подготовки сетей к обесточиванию. Проводится оценка проблемных вопросов, рассматриваются различные варианты их решения, формируются задачи для государственных органов", – объясняют в Минцифры.

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Там напоминают, что компании-операторы уже снабдили генераторами и аккумуляторами транспортные сети, коммутационные узлы специальных служб 101, 102, 103, 112, чтобы люди могли в любое время к ним дозвониться, а также снабдили мобильной связью и Интернетом объекты критической инфраструктуры в регионах.

Однако есть часть требований, которые трудно выполнить в сроки по объективным причинам.

Ключевой фактор, препятствующий снабжению сетей аккумуляторами и генераторами, – это возможность их быстро покупать и доставлять в Украину.

"Все технически подходящее оборудование, которое можно было купить и привезти быстро, уже куплено и установлено на наших сетях. Законтрактованы крупнейшие производители, которые согласились быстро перенастроить производства и выполнить огромные заказы. Например, все три оператора уже ожидают более 100 тысяч аккумуляторов. Генераторы и многое другое дополнительное оборудование также законтрактовано и находится на пути в Украину.

Второй значимый фактор влияния – человеческий ресурс. Но операторы работают над улучшением этого вопроса.

Когда и при каких условиях можно выполнить требование об автономной работе 100% базовых станций мобильных операторов? На этот вопрос от РБК-Украина в Минцифры избежали ответа, отметив, что уже есть совместные с операторами рынка расчеты по срокам выполнения требований. И они достаточно сжатые.

Продолжительность работы аккумуляторов зависит, в частности, от использования энергозатратных технологий. Так, на вышке мобильной связи устанавливаются базовые станции, которые снабжают абонентов связью и Интернетом благодаря разным технологиям типа 2G, 4G. Благодаря 2G абоненты могут позвонить и отправить SMS. А благодаря 4G – воспользоваться мобильным Интернетом. Базовая станция с 4G требует больше энергии для обеспечения связи и Интернета, чем 2G, поэтому при включении этой технологии операторы могут обеспечить абонентов связью не дольше 6 часов. Если оставить только базовую станцию с менее энергозатратной технологией 2G, аккумулятор сможет дольше питать станцию и обеспечить абонентов обычной связью более 10 часов.

"Уже тестируются четыре технических решения, которые существенно увеличивают работу базовых станций на аккумуляторах. Как пример, при длительных обесточениях можно выключать часть технологий (например 4G, 3G), оставляя только голос и SMS. Это увеличивает время работы аккумулятора практически вдвое. И четыре-шесть часов превращаются в 10 часов автономной работы. Один из операторов уже протестировал работу базовой станции на аккумуляторе и исключительно на технологии 2G. Результат – базовая станция работала 11 часов и обеспечивала абонентов голосовой связью", – рассказали в министерстве.

Также продолжительность работы аккумулятора зависит от температуры наружного воздуха. Когда температура ниже нуля, аккумуляторы быстрее разряжаются.

Какова ситуация с выполнением распоряжения НЦУ к октябрю? В настоящее время Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), только начала проверки выполнения операторами актуальных требований НЦУ, говорят в Минцифры.

Будет ли государство штрафовать мобильных операторов (с 1 октября) за невыполнение норм распоряжения НЦУ?

В Минцифры уверяют: Закон Украины "Об электронных коммуникациях" не предусматривает штрафов за невыполнение распоряжений НЦУ. Мобильные операторы могут получить штраф за невыполнение распоряжения НКЭК, которое выписывается для устранения нарушений в ходе регулярных проверок. НКЭК проводит проверки выполнения требований в три этапа и дает время на исправление ошибок. Если после этого операторы не исправляются, им могут выписать штраф в размере от 0,1 до 0,3% дохода, который они получили за последний отчетный год.

В последние три месяца государство совместно с мобильными операторами разработали, тестировали и приняли участие в исследованиях, которые могут улучшить устойчивость сетей во время обесточивания. Параллельно анализируются предыдущие решения, опыт прошлого года и опыт решения сложных проблем для восстановления связи. В Минцифры не раскрывают детали всех разработок и проектов по соображениям безопасности. Поэтому остается надеяться, что они знают и делают больше, чем говорят.