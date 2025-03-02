Что изменилось в правилах бронирования от мобилизации: главные нововведения

Кабмин недавно утвердил изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации, а также позволил предприятиям, которые еще не успели подтвердить критичность и перебронировать своих работников, сделать это до 31 марта. До этой даты "бронь" у работников таких предприятий будет оставаться в силе.

Главные нововведения:

Быстрое аннулирование отсрочек. Теперь их можно будет отменять раз в 5 дней, а не раз в месяц.

Учет мобилизованных. При расчете разрешенных объемов бронирования будут учитываться мобилизованные после 18 мая 2024 года.

Обновленные подходы к расчету зарплаты. Из-за перехода на ежемесячную отчетность среднюю зарплату предприятия теперь будут рассчитывать за последний календарный месяц, а не за квартал.

Автоматическая проверка зарплаты. Пенсионный фонд и Минцифры должны в течение месяца наладить электронный обмен данными для автоматической проверки соответствия зарплаты работников (от 20 тысяч гривен) требованиям бронирования.

Важно: подать заявление на бронирование работников можно исключительно через портал "Дія". Это означает, что руководителям предприятий больше не нужно оформлять бумажные приказы - процесс происходит полностью в электронном формате.

При этом, если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки предыдущее бронирование необходимо аннулировать.

Как подать заявление на бронирование работников через "Дію":

Авторизоваться на портале "Дія".

Выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление".

Внести необходимые данные работников.

Подтвердить уровень их заработной платы.

Проверить заявку и подписать ее (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант).

Ожидать результата - сообщение о рассмотрении заявки поступит на электронную почту и портал "Дія".

Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении Резерв+. Если бронирование предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать на период действия критичности - до 1 года.

Статус критически важного предприятия могут получить компании, которые соответствуют трем критериям, определенным правительством. Два из них являются обязательными:

средняя зарплата работников не менее 20 000 грн;

отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий критерий предприятие может выбрать один из следующих:

уплата налогов и сборов более 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах);

валютные поступления более 32 млн евро в год (кроме займов и кредитов);

стратегическое значение для экономики и безопасности государства (определено правительственным перечнем, ПКМУ № 83 от 04.03.2015);

важное значение для отдельной отрасли экономики или территориальной общины (критерии определяются соответствующими государственными органами, ОВА);

статус резидента Дія.City;

поставки электронных коммуникационных услуг с определенным уровнем дохода.

Как получить статус критически важного предприятия: