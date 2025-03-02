Что изменилось в правилах бронирования от мобилизации: главные нововведения
Кабмин недавно утвердил изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации, а также позволил предприятиям, которые еще не успели подтвердить критичность и перебронировать своих работников, сделать это до 31 марта. До этой даты "бронь" у работников таких предприятий будет оставаться в силе.
РБК-Украина в материале ниже собрало главные нововведения.
Главные нововведения:
Быстрое аннулирование отсрочек. Теперь их можно будет отменять раз в 5 дней, а не раз в месяц.
Учет мобилизованных. При расчете разрешенных объемов бронирования будут учитываться мобилизованные после 18 мая 2024 года.
Обновленные подходы к расчету зарплаты. Из-за перехода на ежемесячную отчетность среднюю зарплату предприятия теперь будут рассчитывать за последний календарный месяц, а не за квартал.
Автоматическая проверка зарплаты. Пенсионный фонд и Минцифры должны в течение месяца наладить электронный обмен данными для автоматической проверки соответствия зарплаты работников (от 20 тысяч гривен) требованиям бронирования.
Важно: подать заявление на бронирование работников можно исключительно через портал "Дія". Это означает, что руководителям предприятий больше не нужно оформлять бумажные приказы - процесс происходит полностью в электронном формате.
При этом, если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки предыдущее бронирование необходимо аннулировать.
Как подать заявление на бронирование работников через "Дію":
- Авторизоваться на портале "Дія".
- Выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление".
- Внести необходимые данные работников.
- Подтвердить уровень их заработной платы.
- Проверить заявку и подписать ее (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант).
- Ожидать результата - сообщение о рассмотрении заявки поступит на электронную почту и портал "Дія".
Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении Резерв+. Если бронирование предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать на период действия критичности - до 1 года.
Статус критически важного предприятия могут получить компании, которые соответствуют трем критериям, определенным правительством. Два из них являются обязательными:
- средняя зарплата работников не менее 20 000 грн;
- отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.
Третий критерий предприятие может выбрать один из следующих:
- уплата налогов и сборов более 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах);
- валютные поступления более 32 млн евро в год (кроме займов и кредитов);
- стратегическое значение для экономики и безопасности государства (определено правительственным перечнем, ПКМУ № 83 от 04.03.2015);
- важное значение для отдельной отрасли экономики или территориальной общины (критерии определяются соответствующими государственными органами, ОВА);
- статус резидента Дія.City;
- поставки электронных коммуникационных услуг с определенным уровнем дохода.
Как получить статус критически важного предприятия:
- Определить профильный орган (Минэнерго, Минцифры, Минагро и т.д.).
- Подготовить и подать документы (финансовые отчеты, справки о зарплате и налоговой дисциплине).
- Подать заявку в соответствующий орган и дождаться решения (до 10 рабочих дней).
- Получить официальное подтверждение.
Напомним, осенью 2024 года после сообщений об аномальном росте количества критически важных предприятий и забронированных работников, правительство провело аудит предприятий, которые имеют право бронировать своих работников.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "проверка выявила ряд проблемных моментов", однако деталей он не привел.
В тот же день правительство приняло решение об изменении критериев бронирования работников от мобилизации. Также были обновлены критерии определения критичности предприятий. Они в частности предусматривают, что региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.
Таким образом, для тех, кто уже имел "бронь" ввели переходный период на новые условия до 28 февраля, чтобы до этой даты все предприятия возобновили бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило.
Однако на днях Кабмин на заседании продлил дедлайн до 31 марта. Как пояснил Шмыгаль, такое решение было принято из-за российской масштабной кибератаки на украинские реестры. Поскольку в результате целенаправленной атаки временно остановлена работа государственных реестров, в частности в приложении "Дія" не работала часть сервисов.
Добавим, что по состоянию на январь 2025 года по официальным данным
сейчас в Украине имеют "бронь" от мобилизации 900-950 тысяч военнообязанных граждан.
При подготовке материала использовались: пресс-служба Министерства экономики Украины и Facebook-страница Черниговского областного ТЦК и СП.
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