Еще две категории получили 100% право на "бронь" от мобилизации: разъяснение

В Украине недавно внесли изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Право на 100% "бронь" получили еще две категории работников.

Подробнее об этом - в РБК-Украина в материале ниже.

Изменения в бронирование во время действия военного положения были введены постановлением правительства № 36 от 14.01.2025 г. Таким образом, среди числа работников, которых бронируют на 100% включили, медиков.

В частности подлежат бронированию все военнообязанные медицинские работники (при условии, что в соответствующих заведениях они работают по основному месту работы):

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности,

заведений общественного здоровья,

учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам,

центров крови.

Также 100% бронированию подлежат все военнообязанные, которые занимают должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

При этом количество военнообязанных, занимающих должности в Обществе Красного Креста Украины, других украинских неправительственных организациях, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров, теперь будет определяться по перечню Минразвития, а не Минреинтеграции, и должно составлять не более 50% всех военнообязанных работников.

Бронирование от мобилизации в Украине

В Украине существует перечень должностей и специальностей, работники которых могут быть забронированы от мобилизации. Однако полное (100%) бронирование возможно только для отдельных категорий предприятий и учреждений.

К ним относятся критически важные предприятия, учреждения и организации, без которых невозможно обеспечить жизнедеятельность страны, в частности речь идет о работниках ОПК и топливно-энергетического комплекса.

Что касается работников ГСЧС, то 90% личного состава службы забронировано. При этом работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) имеют "бронь" полным составом.

Для ряда других категорий работников и предприятий бронирование также возможно, но с определенными ограничениями. Например, госслужащие категорий "Б" и "В" могут быть забронированы не более чем на 50% от общего количества военнообязанных работников.