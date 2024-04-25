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В Украине появилась карта интернет-провайдеров, работающих при отключениях света

Украина, Четверг 25 апреля 2024 14:40
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В Украине появилась карта интернет-провайдеров, работающих при отключениях света Фото: в Украине появилась карта провайдеров, работающих при отключениях света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут найти интернет-провайдеров, работающих при отключениях света. Это можно сделать на онлайн-карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Карта показывает, может ли провайдер в конкретном доме дать доступ к интернету во время блэкаутов. Провайдеры, установившие оптоволоконные технологии, могут обеспечить доступ в интернет при отключениях от 4 до 72 часов.

Сначала карта была доступна для провайдеров Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей, а сейчас - для всей Украины.

"Важное преимущество этой карты - пользователь может проверить оценки других пользователей о том, работает ли интернет во время отключений в течение того промежутка времени, которое указал провайдер. Рекомендую не только читать эти отзывы, но и оставлять свои, чтобы на карте были только достоверные данные" , – отметил Федоров.

Провайдеры могут подключиться к онлайн-карте. Для этого нужно написать почту misto@lun.ua с темой письма "Стойкая Украина".

Карту интернет-провайдеров, работающих во время блэкаутов, можно найти - по ссылке.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации объяснили, как украинцы могут оставаться со связью и интернетом при отключении света.

Отметим, что в Украине начали вводить ограничения света для промышленности и бизнеса. Но пока о массовых отключениях электроэнергии речь не идет.

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Интернет блекаут Отключения света
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