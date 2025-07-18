Бронь від мобілізації через "Дію": перелік фахівців розширили

Інтернет-провайдери та оператори мобільного зв'язку отримали можливість бронювати своїх фахівців з будівельних бригад через "Дію".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Урядовець пояснив, що відтепер підприємства, які прокладають інтернет і мобільний зв'язок можуть:
"Інтернет-провайдери та оператори мобільного зв'язку зможуть бронювати всіх фахівців будівельних бригад мереж xPON та мобільного зв'язку через "Дію", - наголосив він.
Федоров зауважив, що йдеться про "команди, які щодня відновлюють мережі після обстрілів, щоб ми залишалися на зв'язку з рідними, могли працювати та користуватися держпослугами".
Уточнюється, що така можливість доступна інтернет-провайдерам та операторам мобільного зв'язку, які подали до Міністерства цифрової трансформації України:
Для того, щоб забронювати працівників на порталі "Дія", у компанії має бути чинний статус критичного підприємства. Подати заявку при цьому не складно:
Результат надійде на вказану електронну пошту та в кабінет на порталі "Дія". Якщо бронювання успішне, воно відобразиться також у системі "Резерв+" працівників.
"Працюємо, щоб українці залишалися на зв'язку незалежно від обставин", - підсумував Федоров.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилося в правилах бронювання від мобілізації в Україні.
Крім того, ми пояснювали, чи існують підстави для мобілізації заброньованих працівників.
Тим часом заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що наприкінці липня - на початку серпня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.
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