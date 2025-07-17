Можно ли легально отказаться от мобилизации: объяснение юриста

Легально отказаться от мобилизации возможно, если есть любое из предусмотренных законами оснований для отсрочки или есть оформленное бронирование на работе.

Кто может легально отказаться от мобилизации

Категории лиц, которые имеют право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если вы подпадаете под любую из этих категорий, можно легально отказаться от мобилизации.

Это, в частности, забронированные на период мобилизации и на военное время, женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, те, кто имеет инвалидность или несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью и тому подобное.

Также не подлежат мобилизации лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья и исключены с воинского учета. Женщин также не будут призывать принудительно – они могут присоединиться к службе только на добровольных началах.

"Но стоит заметить, что право на отсрочку и должным образом оформленная отсрочка – это для ТЦК юридически разные статусы. Бывает так, что у человека есть право на отсрочку на законных основаниях, но этим правом он не пользуется. Если есть только право, то вас могут мобилизовать, а когда вы уже все оформили, то нет. Поэтому призываю своих клиентов пользоваться этим своим законным правом и легализовать свое право на отсрочку", – говорит Катерина.

Также легально отказаться от мобилизации могут младшие 25 лет и старше 60 лет. Их не могут принудительно мобилизовать, если только они не изъявили желание вступить в ряды ВСУ добровольно. А высший офицерский состав может служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию, объясняет она.

Мобилизация в Украине в 2025 году

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине была объявлена всеобщая мобилизация, которая с тех пор неоднократно продолжалась указами Президента и решениями Верховной Рады. Мобилизация охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет: им надо состоять на учете в ТЦК и СП.

Во время мобилизации в Украине военнообязанные мужчины должны носить с собой военно-учетные документы и иметь вовремя обновленные учетные данные. Процесс мобилизации начинается прохождения медицинской комиссии, и в случае признания пригодности мужчины направляют на прохождение базовой общевойсковой подготовки, после чего – непосредственно на место несения службы.