В "Резерв+" будут важные изменения по отсрочкам онлайн: чего ждать уже в июле

Иллюстративное фото: "Резерв+" в ближайшее время расширит перечень отсрочек (Виталий Носач, РБК-Украина)

В конце июля - начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.

Оформить отсрочку в несколько кликов смогут: научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

- если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования; граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, - при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС. Как отметила Черногоренко, в Минобороны осознают то, насколько важно иметь возможность оформить отсрочку "онлайн", в связи с чем работа по расширению перечня для других категорий - продолжается. Среди следующих - семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Как оформить отсрочку Для оформления отсрочки необходимо: нажать на три точки на главном экране приложения;

выбрать "Подать запрос на отсрочку".

выбрать вид отсрочки. Через некоторое время вы получите уведомление о результате вашего запроса.