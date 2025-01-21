ua en ru
Вт, 21 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Существуют ли основания для мобилизации забронированных работников: ответ юриста

Вторник 21 января 2025 07:30
UA EN RU
Существуют ли основания для мобилизации забронированных работников: ответ юриста При определенных обстоятельствах бронирование могут отозвать или аннулировать (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В целом в Украине во время войны забронированные тем или иным предприятием работники имеют отсрочку от мобилизации. Однако существуют некоторые нюансы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Существуют ли основания для мобилизации забронированных работников

"Забронированные предприятием работники, очевидно, имеют отсрочку от мобилизации. Но даже в этом, казалось бы, простом вопросе есть исключения", - сообщил эксперт.

Он рассказал, что здесь следует помнить, прежде всего, о правовом статусе забронированного работника.

"Забронированные работники - это те, кто занимает важные для экономики или безопасности страны должности на критически важном предприятии. Их бронирование осуществляется по спискам и приоритетам, утвержденным предприятием", - объяснил юрист.

Лобунько отметил, что бронирование сейчас - с технической точки зрения - значительно проще, чем раньше.

"Ведь после официального трудоустройства работника директор вносит всю информацию о нем в кабинете "Дія", после чего происходит бронирование работника в течение 72 часов", - разъяснил он.

Эксперт уточнил, что человек считается забронированным с момента внесения данных о бронировании в систему "Оберіг".

В то же время существуют некоторые основания для мобилизации якобы забронированных работников.

"Хотя закон предусматривает, что забронированные работники не подлежат мобилизации, возможны исключения", - подтвердил юрист.

По его словам, речь идет:

  • об изменении статуса - если работник теряет свой забронированный статус, его могут мобилизовать;
  • о бронировании не по процедуре - если обнаружено, что бронирование было осуществлено с нарушением процесса, работник может подлежать мобилизации (а его бронирование будет аннулировано).

В то же время забронированные работники имеют право обжаловать решение о снятии бронирования или мобилизации - в судебном порядке.

"Важным является наличие документальных подтверждений и правильное оформление всех необходимых документов", - подчеркнул Лобунько.

В завершение он отметил, что забронированные работники "имеют определенные права на защиту от мобилизации, однако есть обстоятельства, при которых их могут мобилизовать".

"Важно четко понимать процессы бронирования и снятия бронирования, чтобы защитить свои права и избежать недоразумений", - подытожил юрист.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".

В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации" - пополнении ВСУ и других военных формирований новыми военнослужащими по всей территории страны.

Впоследствии военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продлевали.

Осенью 2024 года в Украине изменили также процесс и некоторые условия бронирования работников от мобилизации. Кроме того, правительство провело аудит предприятий со статусом критических, которым разрешено бронировать работников.

Сейчас для всех предприятий в вопросе бронирования работников действует "переходный период" до 28 февраля 2025 года - компании должны переоформить бронирование по новым правилам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Бронирование от мобилизации Война в Украине Мобилизация в Украине Отсрочка
NEWS
За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб
DAILY
Подальше от Москвы. Как война изменила украинский книжный рынок
Катерина Гончарова, Юлия Гаюк Подальше от Москвы. Как война изменила украинский книжный рынок