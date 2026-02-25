RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Британии начал работу первый украинский завод по производству дронов

Фото: в Британии начал работу первый украинский завод по производству дронов (t.me/Zaluzhnui)
Автор: Татьяна Степанова

В Великобритании начал работать первый украинский оборонный завод компании Ukrspecsystems, который производит дроны.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Читайте также: Украинские дроны "завоевывают" Европу: у Зеленского назвали страну, где будет первый завод

По словам Залужного, речь идет производственный комплекс компании Ukrspecsystems, чьи беспилотники доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.

"Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств. А наши инженеры создают решения, которые рождаются непосредственно из опыта фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений", - отметил он.

Поэтому, по словам украинского посла, запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику.

"Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших общих возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства", - подчеркнул Залужный.

Он добавил, что центр инженерной экспертизы остается в Украине, а производство интегрируют в британское оборонное пространство.

"Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности", - отметил посол.

Компания Ukrspecsystems работает на рынке с 2014 года, завоевав репутацию разработчика высокоэффективных беспилотных решений. Ее визитной карточкой являются разведывательные комплексы PD-2, Gekata и линейка Shark.

 

Совместное производство украинских дронов

Напомним, ранее сообщалось, что Европа готова покупать украинские дроны и технологии, а Украина - европейские. Например, Германия начнет производить дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте, а именно беспилотники TYTAN Interceptor.

Кроме того, французская компания Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В общем Франция и Украина уже долгое время работают над запуском производства дронов для украинской армии.

В МИД Украины анонсировали совместное производство дронов Украины и Японии.

Также Украина предложила США соглашение по производству дронов, что позволит ежегодно производить около 10 млн беспилотников.

К тому же недавно сообщалось, что в Германии в ближайшее время заработает совместное с Украиной предприятие, которое будет производить беспилотники.

Кроме того, еще в сентябре 2025 года стало известно, что компания ООО "Укрспецсистемс" (Ukrspecsystems) построит завод по производству дронов в Великобритании. Серийное производство планируют запустить с начала 2026 года.

