У Британії розпочав роботу перший український завод з виробництва дронів

За словами Залужного, мова йде виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.

"Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань", - зазначив він.

Тому, за словами українського посла, запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку.

"Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва", - підкреслив Залужний.

Він додав, що центр інженерної експертизи залишається в Україні, а виробництво інтегрують у британський оборонний простір.

"Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки", - зазначив посол.

Компанія Ukrspecsystems працює на ринку з 2014 року, завоювавши репутацію розробника високоефективних безпілотних рішень. Її візитівкою є розвідувальні комплекси PD-2, Gekata та лінійка Shark.