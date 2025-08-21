ua en ru
Миллионы дронов ежегодно: Зеленский раскрыл детали будущего соглашения с США

Четверг 21 августа 2025 10:55
UA EN RU
Миллионы дронов ежегодно: Зеленский раскрыл детали будущего соглашения с США Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина предложила Соединенным Штатам "дроновую" сделку, которая позволит производить около 10 млн беспилотников ежегодно.

Об этом во время встречи с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается дронов: drone deal, который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству на 50 млрд долларов - это 5 лет и 10 млн дронов в год. Такая большая программа. Наверное, после войны она заработает", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина разработала план закупки американского вооружения на 90 млрд долларов.

"Относительно 90 миллиардов на закупку оружия: я считаю, что выписана сильная составляющая оружия, которая нужна украинской армии, как часть гарантий безопасности. Эта сумма справедлива", - добавил глава государства.

Ранее Financial Times сообщало, что Украина может купить американское оружие на сумму до 100 млрд долларов, финансируемое Европой, в рамках соглашения для получения гарантий безопасности от США.

Также Украина и США могут заключить соглашение на 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями.

Производство дронов в Украине

Напомним, в начале июля Зеленский сообщил, что Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Он подчеркнул, что количество сбитых "Шахедов" РФ будет неуклонно расти.

Впоследствии глава государства провел совещание по разработке, производству и закупке дронов. В свою очередь, министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на конец июля Украина заключила уже 4 контракта на более 3 млрд гривен. Речь идет о договорах на поставку дронов для украинской армии.

