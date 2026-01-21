Renault будет производить дальнобойные дроны для Украины, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Отмечается, что компания Renault будет сотрудничать с Turgis Gaillard над производством дронов на двух своих объектах, но отказалась комментировать стоимость контракта или количество дронов, которые будут произведены.

"С нами связались относительно нашего производственного и креативного промышленного опыта. Этот проект продолжается, и возглавляет его Министерство обороны. Мы подтверждаем наше участие в этом проекте по просьбе государства", - заявил директор Renault Фабрис Камболив.

По данным издания, контракт заключен после запроса французского правительства в июне к автомобильным и оборонным компаниям о совместной работе над производственными линиями дронов. Французский автопроизводитель ранее производил оборонную технику, включая танки и бронеавтомобили, использовавшиеся в Первой и Второй мировых войнах.

В Renault отказались уточнить, будут ли дроны наступательными, оборонительными или для разведки.

В Financial Times отмечают, что Turgis Gaillard - это французская оборонная компания, основанная в 2011 году, которая имеет около 400 сотрудников и доход в размере 80 млн евро. Ее продукция включает 20-метровый средневысотный беспилотник большой продолжительности полета под названием AAROK, который может перевозить почти три тонны топлива, оружия или оборудования.

Французская инициатива появилась на фоне разногласий в развитии автомобильной и оборонной промышленности Европы. Заказы для производителей оружия резко выросли, поскольку континент увеличивает расходы на оборону, тогда как автомобильный сектор испытывает трудности с переходом от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям.