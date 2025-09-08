ua en ru
Украинский лидер по производству дронов построит завод в Британии, - СМИ

Понедельник 08 сентября 2025 05:49
Украинский лидер по производству дронов построит завод в Британии, - СМИ Иллюстративное фото: украинская компания будет производить дроны в Великобритании (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Компания ООО "Укрспецсистемс" построит завод по производству дронов в Великобритании. Серийное производство планируют запустить с начала следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal.

Крупнейший украинский производитель дронов, - компания Ukrspecsystems, - объявил об инвестиционной программе объемом 200 млн фунтов стерлингов (около 225 988 млн евро) в Восточной Англии.

Она предусматривает строительство нового завода площадью 11 тыс. м² в Милденхолле и создание испытательного и учебного полигона в Элмсетте. Реализация проекта позволит открыть до 500 рабочих мест и организовать программы стажировок в регионе.

По официальной информации, набор британских сотрудников стартует до конца 2025 года, а серийное производство дронов запустят в начале 2026-го.

Министр оборонных закупок Великобритании Мария Игл отметила, что Лондон признает передовые возможности украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Сотрудничество с украинскими производителями обеспечит доступ к современным технологиям и укрепит обороноспособность британских Вооруженных сил и их партнеров", - сказала она.

Созданная в 2014 году украинская компания Ukrspecsystems, специализируется на разработке и производстве беспилотных авиационных комплексов для военных целей. В частности, компания выпускает дроны "Shark" и PD-2.

Компания также предоставляет полный спектр услуг по подготовке и поддержке операторов.

Сотрудничество в производстве дронов

Напомним, в МИД Украины анонсировали совместное производство дронов Украины и Японии.

Украина предложила США соглашение по производству дронов, что позволит ежегодно производить около 10 млн беспилотников.

Кроме того, производством дронов в Украине готовы заняться французские компании.

