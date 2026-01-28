Германия наращивает производство дронов TYTAN - Украина уже их использует
Европейская оборонная промышленность ускоряет переход от экспериментов к масштабному выпуску средств противодействия дронам на фоне растущей угрозы со стороны дешевых и массовых БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Немецкий оборонный стартап TYTAN Technologies объявил об открытии новой производственной площадки в Баварии, а также о подписании меморандума о взаимопонимании с компанией HENSOLDT, широко известной разработками радиолокационных станций.
В компании отмечают, что оба шага направлены на одну цель — превращение европейских возможностей борьбы с беспилотными летательными аппаратами в промышленный продукт.
"Оба шага служат одной и той же миссии - превратить европейские возможности борьбы с беспилотными летательными аппаратами в промышленную реальность", — подчеркивают в TYTAN Technologies, добавляя, что ответ на массовые дроновые угрозы также должен быть доступным и масштабируемым.
Переход к серийному производству
С запуском новой площадки компания фактически завершает этап разработки и переходит к серийному выпуску дронов-перехватчиков. Цель — до конца года выйти на производство до 3 тысяч зенитных дронов ежемесячно.
Опыт боевого применения и сотрудничество
Речь идет о дронах TYTAN Interceptor, которые уже прошли испытания в сложных боевых условиях в Украине.
Производитель подчеркивает, что результаты эксплуатации повлияли на доработку архитектуры системы и ее готовность к массовому выпуску.
Параллельно компания взаимодействует с немецкими военными для обеспечения совместимости и интеграции в существующие системы.
Технические характеристики
Согласно информации с официального сайта TYTAN Technologies, зенитные дроны Interceptor способны развивать скорость более 250 км/ч, имеют дальность перехвата свыше 15 км и при массе аппарата около 5 кг оснащаются боевой частью весом 1 кг.
Напоминаем, что польские ВВС изучают варианты укрепления своей авиационной мощи и проявляют особый интерес к легким штурмовым самолетам, которые могут эффективно нейтрализовать вражеские дроны.
Отметим, что современные вооруженные конфликты становятся ключевым драйвером развития оборонных технологий, и армии стран НАТО активно внедряют результаты этих уроков. Новые разработки охватывают широкий спектр направлений — от усовершенствованных беспилотных летательных аппаратов и дронов-перехватчиков до систем активной защиты бронетехники, которые повышают живучесть техники на поле боя.