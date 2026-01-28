Германия наращивает производство дронов TYTAN - Украина уже их использует

Европейская оборонная промышленность ускоряет переход от экспериментов к масштабному выпуску средств противодействия дронам на фоне растущей угрозы со стороны дешевых и массовых БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS .

Немецкий оборонный стартап TYTAN Technologies объявил об открытии новой производственной площадки в Баварии, а также о подписании меморандума о взаимопонимании с компанией HENSOLDT, широко известной разработками радиолокационных станций.

В компании отмечают, что оба шага направлены на одну цель — превращение европейских возможностей борьбы с беспилотными летательными аппаратами в промышленный продукт.

"Оба шага служат одной и той же миссии - превратить европейские возможности борьбы с беспилотными летательными аппаратами в промышленную реальность", — подчеркивают в TYTAN Technologies, добавляя, что ответ на массовые дроновые угрозы также должен быть доступным и масштабируемым.

Переход к серийному производству

С запуском новой площадки компания фактически завершает этап разработки и переходит к серийному выпуску дронов-перехватчиков. Цель — до конца года выйти на производство до 3 тысяч зенитных дронов ежемесячно.

Опыт боевого применения и сотрудничество

Речь идет о дронах TYTAN Interceptor, которые уже прошли испытания в сложных боевых условиях в Украине.

Производитель подчеркивает, что результаты эксплуатации повлияли на доработку архитектуры системы и ее готовность к массовому выпуску.

Параллельно компания взаимодействует с немецкими военными для обеспечения совместимости и интеграции в существующие системы.

Технические характеристики

Согласно информации с официального сайта TYTAN Technologies, зенитные дроны Interceptor способны развивать скорость более 250 км/ч, имеют дальность перехвата свыше 15 км и при массе аппарата около 5 кг оснащаются боевой частью весом 1 кг.