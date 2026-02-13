Украинские дроны "завоевывают" Европу: у Зеленского назвали страну, где будет первый завод
В Германии в ближайшее время заработает совместное с Украиной предприятие, которое будет производить беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина на открытии Украинского дома в Мюнхене.
Читайте также: Безопасность ЕС будет держаться на украинских технологиях и дронах, - Зеленский
"Позже сегодня (13 февраля - ред.) президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский объявит об открытии первого совместного по производству украинских беспилотников в Германии", - заявил Камышин.
Он также подчеркнул, что до конца этого года в Европе будет создано не менее 10 совместных предприятий по выпуску БпЛА.
"Это наш украинский подход к выражению благодарности Европе и Германии за то, что они с нами. Мы готовы помочь Европе снова стать сильной", - добавил он.
Совместное производство украинского вооружения
Напомним, ранее президент Украины сообщил, что Украина начинает экспорт дронов в Европу. По его словам, будет открыто несколько представительств, безопасность Евросоюза будет стоять на украинских дронах и технологиях.
Также ранее сообщалось, что Европа готова покупать украинские дроны и технологии, а Украина - европейские. Например, Германия начнет производить дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте, а именно беспилотники TYTAN Interceptor.
Кроме того, французская компания Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В общем Франция и Украина уже долгое время работают над запуском производства дронов для украинской армии.
Также чешская компания в сотрудничестве с волонтерами уже некоторое время поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, изготовленные с использованием технологий из перехваченных российских беспилотников "Князь Вандал".