Украинские дроны "завоевывают" Европу: у Зеленского назвали страну, где будет первый завод

В Германии в ближайшее время заработает совместное с Украиной предприятие, которое будет производить беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина на открытии Украинского дома в Мюнхене. Читайте также: Безопасность ЕС будет держаться на украинских технологиях и дронах, - Зеленский