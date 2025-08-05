Украина хочет производить дроны вместе с Японией: Сибига раскрыл подробности

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью Kyodo News.

Сибига отметил, что сейчас Украина имеет опыт, который она получила во время войны со страной-агрессором Россией, и поэтому сотрудничество между Киевом и Токио может быть взаимовыгодным.

"Сейчас мы являемся мировыми лидерами в производстве дронов... Мы готовы поделиться с Японией нашим опытом и сотрудничать, например, в производстве дронов", - заявил министр.

О каких дронах речь

Ссылаясь на строгие ограничения Японии по передаче вооружений, закрепленные в ее Конституции, Сибига отметил, что сотрудничество в сфере дронов может охватывать широкий спектр - от аграрного назначения до разведывательных технологий.

Стоит напомнить, что Япония по-прежнему придерживается своей пацифистской политики. Экспорт оружия остается под жестким контролем, что в свое время подчеркивал министр обороны Минору Кихара.

Однако в прошлом году Япония смягчила правила экспорта оружия - теперь она сможет продавать истребители другим государствам. Однако самолеты не позволят передать странам, где ведутся боевые действия.