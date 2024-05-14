Бои на севере Волчанска и уничтожение российского Су-25 на Донбассе: новости за 13 мая

Война России против Украины: последние новости

ВСУ проводят зачистку на севере Волчанска: где продолжаются бои в Харьковской области

Украинские воины производят зачистку северных окрестностей Волчанска в Харьковской области от россиян. При этом начались бои за село Старица.

Генштаб ВСУ сообщал, что подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск

Также Генштаб заявлял, что началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.

Украинские воины в Донецкой области уничтожили Су-25

Вооруженные силы Украины уничтожили российский самолет в Донецкой области. А на Краматорском направлении было зафиксировано 31 боевое столкновение.

Отмечается, что ВСУ уничтожили Су-25 россиян в Донецкой области.

У Байдена анонсировали новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни объявят о передаче Украине нового пакета военной помощи.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, США выделят Украине новый пакет помощи. Салливан уточнил, что это произойдет в следующие несколько дней.

В то же время советник Байдена не раскрыл детали о том, что войдет в пакет помощи. Салливан сказал, что США пытаются ускорить темпы поставок вооружений и вновь признал, что задержка с ними «поставила Украину в тупик».

"Часть этой техники уже находится на поле боя. Часть этого оборудования появится на поле боя на этой неделе. Поэтому я не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите, - это постоянный поток, неделя за неделей", - добавил он.

Истребители F-16 от Дании будут в Украине в течение месяца, - премьер

Истребители F-16, которые Дания передает Украине, будут располагать Воздушными силами ВСУ в течение месяца.

"F-16 из Дании будут в воздухе над Украиной в течение месяца", - сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Напомним, Дания должна передать Украине 19 истребителей.

Сербия договорилась улучшить отношения с Украиной и провести экономический форум, – Вучич

Сербия улучшит отношения с Украиной, и в ближайшее время проведет экономический форум между бизнесменами двух стран.

"Очень хороший и корректный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - написал президент Сербии Александар Вучич.

По его словам, они обсудили и договорились об улучшении двусторонних отношений, с особым желанием в ближайшее время организовать экономический форум между бизнесменами двух стран.

"Также посол Сербии в ближайшее время вернется к своим обязанностям в Киеве. Мы также говорили о европейском пути обеих стран и острой необходимости установления мира", - добавил лидер Сербии.

Во временно оккупированном Сорокино Луганской области взрывы: "прилет" по составу c БК

Во временно оккупированном городе Сорокино Луганской области произошли взрывы в понедельник, 13 мая. "Прилет" зафиксирован по составу с боеприпасами.

Сообщается, что после "прилета" за складом оккупантов в Сорокино началась детонация снарядов. Местные паблики публикуют видео с места прилета.

На них отчетливо слышны звуки взрывов, которые, вероятно, вызваны детонацией.

Испания готовит новую военную помощь Украине, включающую Leopard 2, - El Pais

Испания готовит новый пакет помощи Украине, подготовка которого может быть завершена до 30 июня.

Источники издания говорят, что пакет помощи будет включать:

артиллерийские боеприпасы большого калибра,

легкие и тяжелые пулеметы,

защищенные колесные машины материально-технического обеспечения,

бронированные машины пехоты,

противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии,

первые 10 боевых танков из партии в 19 возобновляемых Leopard 2A4.

В свою очередь испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.

Российская база ПВО на горе Ай-Петри была атакована утром, погиб командир части, - СМИ

Российская база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму вчера утром, 13 мая, попала под обстрел. В результате мог погибнуть командир части .

Отмечается, что воинскую часть 85683 атаковали ракетами, возможно Storm Shadow, в шесть утра.

"На горе расположена „секретная“ военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ", - пишет ASTRA.

В результате военная часть получила повреждения, также погиб командир части Александр Кулаков и еще один оккупант. Кроме этого есть раненые, их количество уточняется.

Командующего ОТГВ "Харьков" сменили на фоне наступления россиян

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина.

"Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Харьков", - сообщили изданию в ОСГВ "Хортица".

При этом Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский также заявил, что бригадный генерал Михаил Драпатий за это направление отвечает непосредственно на месте.