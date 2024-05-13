Сербия договорилась улучшить отношения с Украиной и провести экономический форум, - Вучич
Сербия улучшит отношения с Украиной, и в ближайшее время проведет экономический форум между бизнесменами двух стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.
"Очень хороший и корректный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - написал президент Сербии.
По его словам, они обсудили и договорились об улучшении двусторонних отношений, с особым желанием в ближайшее время организовать экономический форум между бизнесменами двух стран.
"Также посол Сербии в ближайшее время вернется к своим обязанностям в Киеве. Мы также говорили о европейском пути обеих стран и острой необходимости установления мира", - добавил лидер Сербии.
Отношения Сербии и Украины
Стоит отметить, что Сербия не является членом ЕС и поэтому не поддержала санкции против России. При этом страна и не поддержала агрессию Кремля против Украины.
В то же время, страна передавала гуманитарную помощь Украине, в конце августа прошлого года она передала Украине 14 грузовиков для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
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