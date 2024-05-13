Сербия договорилась улучшить отношения с Украиной и провести экономический форум, - Вучич

Сербия улучшит отношения с Украиной, и в ближайшее время проведет экономический форум между бизнесменами двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.

"Очень хороший и корректный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - написал президент Сербии. По его словам, они обсудили и договорились об улучшении двусторонних отношений, с особым желанием в ближайшее время организовать экономический форум между бизнесменами двух стран. "Также посол Сербии в ближайшее время вернется к своим обязанностям в Киеве. Мы также говорили о европейском пути обеих стран и острой необходимости установления мира", - добавил лидер Сербии.