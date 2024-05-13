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У Байдена анонсировали новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни

Понедельник 13 мая 2024 22:08
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У Байдена анонсировали новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни Архивное фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни объявят о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам чиновника, США выделят Украине новый пакет помощи. Салливан уточнил, что это произойдет в следующие несколько дней.

В то же время советник Байдена не раскрыл детали о том, что войдет в пакет помощи. Салливан сказал, что США пытаются ускорить темпы поставок вооружений и вновь признал, что задержка с ними "поставила Украину в тупик".

"Часть этой техники уже находится на поле боя. Часть этого оборудования появится на поле боя на этой неделе. Поэтому я не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите, - это постоянный поток, неделя за неделей", - добавил он.

Помощь от США

Вашингтон после длительной паузы начал выделять Украине пакеты военной помощи, которые включают в себя бронетехнику, артнаряды и ракеты к ПВО.

В последний раз президент Джо Байден выделил на военную помощь Украине 400 млн долларов.

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