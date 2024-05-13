Во временно оккупированном Сорокино Луганской области взрывы: "прилет" по складу с БК
Во временно оккупированном городе Сорокино Луганской области произошли взрывы в понедельник, 13 мая. "Прилет" зафиксирован по складу с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Сообщается, что после "прилета" по складу оккупантов в Сорокино началась детонация снарядов. Местные паблики публикуют видео с места "прилета".
На них отчетливо слышны звуки взрывов, вероятно, вызванных детонацией.
Взрывы в Сорокино
Сорокино - город в Украине, в Луганской области. Расположен в юго-восточной части области, в 50 км от Луганска. Временно оккупирован российскими войсками.
Отметим, что взрывы на складе оккупантов в Сорокино раздаются не впервые. Так, в конце сентября 2023 года в Сорокино Луганской области произошел взрыв в районе завода по производству радиотехники и радиоэлектроники "Юность".
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