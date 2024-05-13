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Украинские воины в Донецкой области уничтожили Су-25

Донецкая область, Понедельник 13 мая 2024 18:44
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Украинские воины в Донецкой области уничтожили Су-25 Архивное фото: украинские воины в Донецкой области уничтожили Су-25 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины уничтожили российский самолет в Донецкой области. А на Харьковском направлении враг потерял 25 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что россияне уничтожили Су-25 россиян в Донецкой области.

Кроме этого на Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении - до 14, на Краматорском направлении - до 31, на Покровском направлении - до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений, контролируется украинскими подразделениями.

Ситуация на фронте

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне имели частичный успех на севере Харьковской области, а украинские воины уничтожили почти 100 оккупантов на этом направлении.

Кроме этого, бойцы Третьей штурмовой бригады совместно с другими подразделениями ВСУ уничтожили вражескую бронетехнику и показали видео.

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