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Третья штурмовая разбила колонну россиян, которые наступали в Харьковской области (видео)

Харьковская область, Понедельник 13 мая 2024 17:51
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Третья штурмовая разбила колонну россиян, которые наступали в Харьковской области (видео) Иллюстративное фото: украинские военные при помощи дронов разбили колонну россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники из Третьей отдельной штурмовой бригады помогают отбивать наступление россиян в Харьковской области. В частности, они уничтожили вражескую колонну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую в Telegram.

Как отмечают военные Третьей штурмовой, они вместе с подразделениями 66 отдельной механизированной бригады и 77 бригады десантно штурмовых войск уничтожили танки-черепахи и БМП-2 россиян.

Цели были уничтожены при помощи ударных беспилотников и артиллерии.

"Три единицы техники уничтожены безвозвратно и еще четыре поражены. Противник разбегался посадками, но часть личного состава нашли и зачистили", - рассказали воины.

При этом они уточнили, что разбито все штурмовое подразделение врага.

Наступление в Харьковской области

Напомним, российские оккупанты уже несколько дней штурмуют границу на севере Харьковской области. Пограничная территория стала “серой зоной”.

С начала такого наступления россиян их активно обезвреживают украинские Силы обороны.

Более детально о том, что происходит в регионе, - в материале РБК-Украина.

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