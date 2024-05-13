Третья штурмовая разбила колонну россиян, которые наступали в Харьковской области (видео)

Украинские защитники из Третьей отдельной штурмовой бригады помогают отбивать наступление россиян в Харьковской области. В частности, они уничтожили вражескую колонну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую в Telegram.

Как отмечают военные Третьей штурмовой, они вместе с подразделениями 66 отдельной механизированной бригады и 77 бригады десантно штурмовых войск уничтожили танки-черепахи и БМП-2 россиян.

Цели были уничтожены при помощи ударных беспилотников и артиллерии.

"Три единицы техники уничтожены безвозвратно и еще четыре поражены. Противник разбегался посадками, но часть личного состава нашли и зачистили", - рассказали воины.

При этом они уточнили, что разбито все штурмовое подразделение врага.