ВСУ проводят зачистку на севере Волчанска: где идут бои в Харьковской области

Украинские воины проводят зачистку северных окраин Волчанска в Харьковской области от россиян. При этом начались бои за село Старица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В ведомстве сообщили, что на Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12. "Наши подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск", - пояснили военные. Скриншот: Старица (google.com/maps) Также Генштаб сообщил, что началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. А общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.