ВСУ проводят зачистку на севере Волчанска: где идут бои в Харьковской области
Украинские воины проводят зачистку северных окраин Волчанска в Харьковской области от россиян. При этом начались бои за село Старица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В ведомстве сообщили, что на Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12.
"Наши подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск", - пояснили военные.
Скриншот: Старица (google.com/maps)
Также Генштаб сообщил, что началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. А общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.
Бои в Харьковской области
На днях россияне попытались прорвать оборону украинских войск на севере Харьковской области и частично продвинулись на этом направлении. Оккупанты активно обстреливают город Волчанск, который расположен в пяти километрах от границы с РФ.
При этом бойцы "Русского добровольческого корпуса" опубликовали видео, как на БТР уничтожают россиян, пытавшихся закрепиться на северных окрестностях Волчанска.
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