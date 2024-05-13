Силы обороны стали больше уничтожать оккупантов и танков, - Минобороны

Украинские воины за последнюю неделю уничтожили российских дронов, танков и боевых машин больше, чем за аналогичный период раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве ориентируются на данные ситуационного центра на прошлой неделе, а именно с 6 по 12 мая. Речь идет о следующих показателях: личный состав - 8 730;

танки - 105;

боевые бронированные машины - 204;

артиллерийские установки - 237;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 253. Фото: Инфографика (facebook.com/MinistryofDefence.UA) В Минобороны привели статистику, согласно которой становится ясно, что Силы обороны стали больше уничтожать российских дронов, танков, боевых бронированных машин и личного состава. Спад по уничтожению был зафиксирован лишь в артустановках.