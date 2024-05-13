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Истребители F-16 от Дании будут в Украине в течение месяца, - премьер

Понедельник 13 мая 2024 20:56
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Истребители F-16 от Дании будут в Украине в течение месяца, - премьер Фото: премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Истребители F-16, которые Дания передает Украине, будут в распоряжении Воздушных сил ВСУ в течение месяца.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента Die Zeit Йорга Лау.

"F-16 из Дании будут в воздухе над Украиной в течение месяца", - сказала Фредериксен.

Напомним, Дания намерена передать Украине 19 истребителей.

F-16 для Украины

Напомним, в 2023 году под руководством Нидерландов и Дании была создана авиационная коалиция, целью которой стала передача Украине современных истребителей F-16.

К тому же, первая группа украинских пилотов успешно завершила базовую программу обучения в Великобритании и уже приступила к тренировкам на F-16 в Дании.

Недавно министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен недавно заявляла, что Дания может начать снабжение истребителей этим летом.

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