Бої за Сєверодонецьк та контрнаступ у Херсонській області: новини за вихідні

ВСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області, війська РФ намагаються закріпитися на околицях Сєверодонецька, ватажок Придністров'я відправив у відставку "уряд". Докладніше про те, що сталося на вихідних, 28-29 травня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

В Україні заарештували активи "Роснафти" на майже 23 млн гривень

Шевченківський районний суд Києва конфіскував активи "Роснафти". Арешт наклали на майже 23 млн гривень.

Кошти перебувають на рахунку банківської установи, яка належать "Роснафті" та контролюється країною-агресором. Прокурори встановили, що російське підприємство використовувало власні активи для фінансування злочинної діяльності та широкомасштабної війни Росії проти України.

Ватажок Придністров'я відправив у відставку "уряд"

Самопроголошений "президент" Придністров'я Вадим Красносільський відправив у відставку уряд через зрив загальної мобілізації в псевдо-республіці. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він розповів, що відставка "уряду" Придністров'я насамперед пов'язана з тим, що самопроголошені чиновники повністю провалили загальну мобілізацію, на якій наполягала Москва.

Kalush Orchestra продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022: скільки виручили для ЗСУ

Приз переможця пісенного конкурсу Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra продав на благодійному аукціоні для потреб Збройних сил України. Виручені кошти витратять на БпЛА українського виробництва.

"Kalush Orchestra та Сергій Притула щойно продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 за 900000 доларів на благодійному аукціоні! Кошти зібрали на комплекс безпілотників PD-2 для української армії", – йдеться в повідомленні.

Зливи з градом, шквали і спека: прогноз погоди в Україні на тиждень

Погода в Україні на цьому тижні, з 30 травня по 5 червня, буде змінюватися від потепління і спеки, а підвищення температури буде супроводжуватися значними опадами і посиленням вітру до штормових значень.