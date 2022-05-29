Ватажок Придністров'я відправив у відставку "уряд": до чого тут Україна

Самопроголошений "президент" Придністров'я Вадим Красносільський відправив у відставку уряд через зрив загальної мобілізації в псевдо-республіці.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у коментарі виданню " Думська " заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він розповів, що відставка "уряду" Придністров'я насамперед пов'язана з тим, що самопроголошені чиновники повністю провалили загальну мобілізацію, на якій наполягала Москва.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у так званому Придністров'ї російські військові отримали завдання відновити військовий аеродром та техніку у Тирасполі.

Також ми писали, що російські військові повідомили про новий - жовтий рівень небезпеки в Придністров'ї. До цього в регіоні було оголошено червоний рівень небезпеки.

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