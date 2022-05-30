Бои за Северодонецк и контрнаступление в Херсонской области: новости за выходные

ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области, войска РФ пытаются закрепиться в окрестностях Северодонецка, главарь Приднестровья отправил в отставку "правительство". Подробнее о том, что произошло на выходных, 28-29 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В Украине арестовали активы "Роснефти" на почти 23 млн гривен

Шевченковский районный суд Киева конфисковал активы "Роснефти". Арест наложили на почти 23 млн гривен. Средства находятся на счете банковского учреждения, которое принадлежит "Роснефти" и контролируется страной-агрессором.

Прокуроры установили, что российское предприятие использовало собственные активы для финансирования преступной деятельности и широкомасштабной войны России против Украины.

Главарь Приднестровья отправил в отставку "правительство"

Самопровозглашенный "президент" Приднестровья Вадим Красносельский отправил в отставку правительство из-за срыва всеобщей мобилизации в псевдо-республике. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Братчук рассказал, что отставка "правительства" Приднестровья прежде всего связана с тем, что самопровозглашенные чиновники полностью провалили всеобщую мобилизацию, на которой настаивала Москва.

Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ

Приз победителя песенного конкурса Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra продала на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных сил Украины. Вырученные средства потратят на БПЛА украинского производства.

"Kalush Orchestra и Сергей Притула только что продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900000 долларов на благотворительном аукционе! Средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии", – говорится в сообщении.

Ливни с градом, шквалы и жара: прогноз погоды в Украине на неделю

Погода в Украине на этой неделе, с 30 мая по 5 июня, будет меняться от потепления и жары, а повышение температуры будет сопровождаться значительными осадками и усилением ветра до штормовых значений.