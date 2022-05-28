Війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Російські війська обстріляли Кривий Ріг. Вибухи пролунали на околицях міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Ракетні удари у районі одного з виїздів з міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі", - розповів Вілкул.
При цьому він попросив залишатися мешканців міста в укриттях. Інформації про постраждалих наразі немає.
Також голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що усі служби у місті працюють. Масштаби руйнувань та дані щодо постраждалих уточнюються.
Варто зауважити, що сьогодні, 28 травня, у Кривому Рогу святкують День міста.
Оновлено 21:48.
За даними Вілкула, російські війська влучили по території одного з заводів Кривого Рогу.
"Завод практично знищено. Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяно підрозділи рятувальників", - розповів він у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, вранці 25 травня окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу. Повідомляється, що крилаті ракети потрапили до промислового підприємства, яке зазнало серйозних руйнувань. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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