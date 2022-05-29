Бої за Сєвєродонецьк тривають. Яка ситуація в місті зараз
Війська РФ намагаються закріпитися на околицях Сєвєродонецька та навіть вели штурмові дії в напрямку центру міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СтратКому ЗСУ у Facebook.
Сєвєродонецький напрямок залишається серед найгарячіших ділянок фронту. Там війська РФ обстрілюють позиції ЗСУ ствольною і реактивною артилерією для підтримки дій сухопутних підрозділів.
"Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста", – йдеться в повідомленні.
Натомість російські окупанти частково вивели свої підрозділи з Лимана. Бої за важливий залізничний вузол Донеччини тривають.
До слова, війська РФ спробують провести контрнаступальні дії на Миколаївщині.
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