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Росія обстріляла Новий Буг: у центральній частині міста є руйнування

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Новий Буг, Понеділок 30 травня 2022 00:55
Росія обстріляла Новий Буг: у центральній частині міста є руйнування Фото: Росія обстріляла Новий Буг (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія завдала ракетних ударів по Новому Бугу в Миколаївській області. Є значні руйнування в центральній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міськради в Telegram.

Увечері в області пролунала повітряна тривога.

"Шановні Новобужани! Зберігайте спокій, не панікуйте. Залишайтеся вдома, в укритті. Центральна частина міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаєві прогриміла серія вибухів. В небі виднілися хмари диму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Миколаївська область
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