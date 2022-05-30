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ЗСУ в Херсонській області перейшли в контрнаступ відразу на декількох напрямках

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Херсон, Понеділок 30 травня 2022 00:23
ЗСУ в Херсонській області перейшли в контрнаступ відразу на декількох напрямках Українські військові (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ розгорнули контрнаступ в Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції-розділити угруповання противника на кілька частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ народного депутата України Сергія Хланя.

"Наступ ЗСУ почався два дні тому. У перший день був збитий російський літак. Вчора українська армія відкинула ворога в Бериславському районі на дев'ять кілометрів, розбиваючи угруповання противника на дві частини і беручи в кільце солдатів РФ біля села Давидів Брід", - заявив Хлань.

Народний депутат також повідомив, що українська армія почала наступальні дії з Миколаївського напрямку На Олександрівку і Станіслав.

Раньше стали відомі подробиці знищення російського Су-35 над Херсонською областю. Перемогу в повітряному бою на свій рахунок записав український пілот на винищувачі МіГ-29.

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