ЗСУ в Херсонській області перейшли в контрнаступ відразу на декількох напрямках
ЗСУ розгорнули контрнаступ в Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції-розділити угруповання противника на кілька частин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ народного депутата України Сергія Хланя.
"Наступ ЗСУ почався два дні тому. У перший день був збитий російський літак. Вчора українська армія відкинула ворога в Бериславському районі на дев'ять кілометрів, розбиваючи угруповання противника на дві частини і беручи в кільце солдатів РФ біля села Давидів Брід", - заявив Хлань.
Народний депутат також повідомив, що українська армія почала наступальні дії з Миколаївського напрямку На Олександрівку і Станіслав.
Раньше стали відомі подробиці знищення російського Су-35 над Херсонською областю. Перемогу в повітряному бою на свій рахунок записав український пілот на винищувачі МіГ-29.
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