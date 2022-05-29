Журналісти ТСН на Донбасі потрапили під обстріл у прямому ефірі
Журналісти ТСН потрапили під російський обстріл під час прямого включення. Вони знімали сюжет у Бахмуті Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу 1+1.
Так, під час ефіру журналіст Олександр Загородній і оператор Іван Головач потрапили під ворожі удари ракетами.
Кореспондент розповідав про обстріли траси Бахмут-Лисичанськ, саме цією дорогою мирні жителі намагаються вирватись від ворожого вогню, хоч вона є небезпечною.
Саме в цей момент російські війська почали обстріли тих позицій, де і перебувала знімальна група. Після чого журналісти сховалися в укриття і вже звідти закінчували свій репортаж, лежачи на долівці.
Нагадаємо, сьогодні українські захисники відкинули російських окупантів від траси "Лисичанськ-Бахмут" на два кілометри.
Згодом стало відомо, що внаслідок атак окупантів Краматорськ Донецької області та сусідні міста залишились без електроенергії.
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