Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года

Три этапа разрушений украинской энергетики

Как восстановить потерянную генерацию

Кредит под 0% для солнечных электростанций

Позитивный сценарий – восстановить половину потерянной генерации

В первой половине 2023 года энергетика Украины понесла от обстрелов со стороны россиян большие потери, чем в 2022-2023 годах. Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру начались в третьей декаде марта. И за первые две недели было потеряно объектов генерации на 6 ГВт, что равно по мощности Запорожской АЭС – которая оказалась под контролем российских войск в первые дни массового наступления войск РФ.

К концу июня было совершено уже восемь крупных атак на энергообъекты. Потери превысили 9 ГВт, а это практически половина общих мощностей страны. Украина лишилась порядка 80% маневренной генерации, выведены из эксплуатации две ГЭС, из всех ТЭС работают только 27%.

Три этапа разрушений энергетики

Эксперты называют три условных этапа уничтожения украинской энергетики с 2022 года. Первый – захват ЗАЭС в 2022 году. Тогда генерация сразу сократилась на 6ГВт, которые давали 6 блоков станции.

Второй – разрушения распределительных сетей и трансформаторов зимой 2022-2023 годов. Прошлой зимой было повреждено или уничтожено почти половину из 94 высоковольтных трансформаторов и более 40% магистральных сетей "Укрэнерго".

И третий этап – атаки на тепло- и гидрогенерацию уже в 2024 году. Обстрелам подверглись крупные ТЭС и ТЭЦ. Была уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области, ТЭЦ-5 в Харькове и Змиевская ТЭС в Харьковской области.

Атаки на энергообъекты и сейчас происходят практически каждую неделю, и, как прогнозируют в правительстве, будут продолжаться и далее. "К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостна. Тотального блэкаута в стране не будет", – заявлял министр энергетики Герман Галущенко.

На сегодняшний день основная цель правительства – восстановить как можно больше мощностей к началу отопительного сезона. Это можно сделать двумя путями.

Как восстановить потерянную генерацию

Первый путь – восстановление разрушенных объектов. Но надежд на возврат потерянных мощностей довольно мало. Прежде всего не хватает оборудования, производство которого занимает много времени.

Как выход из ситуации, Украина надеется, что страны-партнеры передадут оборудование со своих, выведенных из эксплуатации ТЭС. Переговоры об этом ведутся, в частности, с Литвой и Германией.

Но восстановление разрушенных объектов – дело довольно рискованное. Россияне активно практикуют повторные обстрелы уже отремонтированных ТЭС.

При этом у Украины есть планы по строительству 1 ГВт маневренной тепловой генерации до конца текущего года и еще 4 ГВт в ближайшие годы. Об этом заявил Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Германии.

Восстановление объектов разрушенной энергогенерации в Украине (фото: GettyImages)

По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, несколько десятков МВт из этого объема на сегодня уже установлено, и несколько сотен МВт в стадии подключения. “Поэтому в совокупном количестве мы видим, что до 1 ГВт точно будем иметь установленную распределительную генерацию", – сказал Колесник.

Эксперты допускают теоретическую возможность восстановления даже больших объемов генерации – до 2 ГВт. Однако отмечают большие риски повторных разрушений восстановленных станций.

“Сейчас россияне ведут более прицельные обстрелы энергетики, чем были ранее. Они пытаются не допустить возврата потерянных мощностей”, – сказал изданию собеседник, представляющий одну из крупных энергокомпаний.

В руководстве ДТЭК заявили, что для восстановления мощностей, утраченных из-за обстрелов ТЭС, необходимо 350 млн долларов. Приблизительно такая же сумма планируется для аварийного ремонта энергообъектов в очередном транше поддержки от США на 1,5 млрд долларов. Но пока деталей использования этих средств нет.

Других источников для внешнего кредитования восстановительных работ практически нет. Вряд ли иностранные банки и международные финансовые организации согласятся вкладывать деньги в такие рискованные проекты.

Второй путь – строительство распределительной генерации. Это газотурбинные и газопоршневые электростанции, а также солнечные электростанции. Но и тут перспективы пока совсем не радужны. По оценке экспертов, с которыми пообщалось РБК-Украина, за счет установки малых генерирующих мощностей можно будет получить лишь до 1,5 ГВт.

Что касается газа для их работы, то его должно хватить. Так считают и эксперты, и источники издания в крупных энергетических компаниях. К осени в хранилищах планируется накопить до 13 млрд кубометров, а если этого не будет хватать, то у НАК “Нафтогаз Украины” есть средства для импорта – кредит на 200 млн долларов от ЕБРР для этих целей еще не использован.

При этом, нагрузка на энергосистему увеличивается из-за обстрелов, ремонта энергоблоков АЭС и жаркой погоды. Это подтверждает последняя декада июня, когда периоды отключений существенно увеличились. В ДТЭК предупреждают, что это еще не предел.

“Мы приближаемся к летнему пику. Пик у нас – июль и август. Причина – большое потребление из-за кондиционеров. Генерация не увеличивается, а уменьшается из-за обстрелов, и промежутки между подачей света в домах будут, к сожалению, увеличиваться”, – заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Кредит под 0% для солнечных электростанций

Владимир Зеленский 20 июня провел заседание Ставки верховного главнокомандующего по вопросам энергетики. По ее итогу был поставлен ряд задач по подготовке к зимнему сезону, например, запуск программы стимулирования солнечной генерации и накопителей энергии – по аналогии с программой “5-7-9”, но под 0% для граждан. Кроме того, требуется достроить защитные сооружения на энергообъектах, децентрализовать энергетические мощности, создавать новые и т.д.

В Минэнерго пока не прокомментировали РБК-Украина возможность и механизмы выполнения этих задач.

В Ассоциации городов Украины (АГУ) поддерживают такие инициативы, но считают, что прежде нужно погасить разницу в тарифах предприятиям тепло- и водоснабжения.

Как сказал РБК-Украина исполнительный директор АГУ Александр Слобожан, долг государства составляет уже 54 млрд гривен с начала войны, а законопроект о решении этого вопроса до сих пор не принят. Также он считает, что надо продлить действие газового ПСО, срок которого истекает 1 сентября, чтобы у предприятий были оборотные средства для подготовки и прохождения отопительного сезона. И самое главное, отметил Слобожан, надо упростить процедуру установки и подключения распределительной генерации.

При этом в Минэкономики изданию сообщили, что уже приняты решения об упрощении установки мощностей гибридной генерации. Господдержка таких проектов, в частности и по объектам солнечной генерации, будет осуществляться Фондом развития предпринимательства (ФРП) “посредством полной компенсации процентных ставок по кредитам физических лиц на установление гибридных систем электроснабжения”. “В соответствии с нормами постановления, компенсация предоставляется одному физическому лицу на один кредитный договор и на одну точку учета”, - сообщили в Минэкономики в ответ на запрос издания.

При этом максимальная сумма кредита под 0% определена в размере 480 тыс. гривен, а максимальный срок кредитования – до пяти лет. “Механика будет похожа на программу “5-7-9”, ФРП заключает договоры с банками партнерами и граждане смогут в банках взять кредит под 0%”, - отметили в Минэкономики.

Кроме того, планируется отменить НДС и ввозную пошлину на оборудование и комплектующие для генерации электроэнергии из альтернативных источников, в частности, на ветрогенераторы, солнечные панели, газопоршневые установки, электрогенераторы, накопители энергии, инверторы и т.п.

Установка солнечных панелей (фото: GettyImages)

В Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) пока не знают деталей и механизмов программы о кредитовании под 0% для установки солнечных электростанций, поэтому воздерживаются от детального комментария.

Но и.о. исполнительного директора НАБУ Дмитрий Глинский отметил РБК-Украина, что обычно банки “с удовольствием” приобщаются к программам государственной поддержки, которые предусматривают удешевление кредитов для заемщиков.

“Это способствует расширению круга потенциально платежеспособных клиентов и наращиванию работающего кредитного портфеля. Однако многое будет в конечном итоге зависеть от конкретных условий и ограничений, которые установит правительство, а также от надежности финансирования программы”, – сказал Глинский. Он напомнил, что Нацбанк уже смягчил требования оценки кредитного риска по спецкредитам в энергетике.

Позитивный сценарий – восстановить половину потерянной генерации

Если подытожить все потенциальные возможности, то по положительному сценарию до конца года можно восстановить 2 ГВт разрушенной генерации и задействовать 1,5 ГВт распределительной. Также, по мнению главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна, к этому можно добавить и 1 ГВт – солнечной за счет роста числа индивидуальных солнечных станций. Пока они, по его словам, дают 3 ГВт.

Но даже если такие прогнозы оправдаются, то можно будет покрыть лишь половину потерянной генерации, а если результат превысит ожидания – то около двух третьих. Так считает исполнительный директор ассоциации “Энергоэффективные города Украины” Святослав Павлюк.

“Даже при оптимистическом сценарии, останется дефицит в 20-30% в сети. Если учесть, что часть потребителей относится к критической инфраструктуре, то дефиците для бытовых потребителей может быть до 40% минимум. Поэтому в большую часть суток света не будет. И опять же – это оптимистический сценарий, без учета новых атак на энергетику. Поэтому сейчас вопрос о том, как жить в условиях отсутствия света – это вопрос каждого отдельного дома или квартиры”, – отметил Павлюк в комментарии РБК-Украина.

Масштабный блэкаут в стране вряд ли будет. Он может произойти в случае, если еще одна из трех работающих в Украине АЭС не сможет по каким-то причинам вырабатывать или передавать электроэнергию в единую систему. Защита АЭС серьезная, но полностью гарантировать их безопасность от обстрелов невозможно.

Учитывая, что дефицит электроэнергии невозможно будет покрыть полностью, бытовым потребителям придется взять решение проблем на себя. К этому призывают и в правительстве, и в энергокомпаниях. Выход один – экономия и приобретение аккумулирующих и генерирующих устройств.

Бизнес - крупный, средний и мелкий активно закупает оборудование для генерации. Спрос на аккумулирующие приборы значительно вырос, правда, и цены на них подскочили существенно. Так что при желании и достаточных финансовых возможностях, в последние месяцы лета и следующей зимой уровень комфорта в условиях дефицита электроэнергии можно несколько улучшить. Но стоить это будет достаточно дорого.

При подготовке материала были использованы публичные заявления чиновников, комментарии экспертов и источников РБК-Украина, ответы министерств на запрос издания.