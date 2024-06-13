Два года экономии и графиков. Как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы дальше

После российских атак энергосистема Украины потеряла 9 ГВт. И пока единственное, что можно будет сделать, чтобы как можно дольше оставаться со светом, – экономить. А чтобы отключения были равномерными по всем областям – изменить методику их применения. Подробнее – в материале специального корреспондента РБК-Украина Юрия Дощатова.

Более 9 ГВт мощностей электрогенерации в Украине уже потеряно из-за разрушений энергообъектов российскими войсками. До начала отопительного сезона критически важно увеличить существующие мощности на 2,5 ГВт. Но, по мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, это сделать вряд-ли получится.

За счет закупки малых газотурбинных и газопоршневых электростанций максимум можно будет вернуть 80 МВт. Восстановить разрушенную генерацию, по его мнению, можно будет в объеме до 2 ГВт. Но есть большие риски, что восстановленные объекты снова будут подвергнуты атакам россиян.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев более оптимистичен в своих прогнозах. Он считает, что за счет установки малых генерирующих мощностей можно будет получить до 1,5 ГВт. Плюс - упомянутые 2 ГВт за счет восстановления разрушенных объектов.

Но потери все равно значительнее. Украина лишилась большей части маневренной генерации. Выведены из эксплуатации две ГЭС, из всех ТЭС работают только 27%. Возврат в эксплуатацию потерянных ТЭС маловероятен из-за отсутствия средств, необходимого оборудования и в общем из-за слабой перспективности такой формы генерации.

В ЕС уже давно в центре внимания "зеленый подход" к энергетике, который заключается в снижении выбросов углекислого и других парниковых газов. Декарбонизация - основная тема в энергетике. Именно под "зеленые" проекты можно получить кредиты. Для восстановления ТЭС у европейских банков деньги получить сложно. Пока кредиты под проекты строительства малых объектов генерации пытаются найти в украинских банках.

Украине для ремонта поврежденных объектов приходится искать старое оборудование в Европе. Владимир Зеленский, выступая 11 июня в Германии на конференции по восстановлению Украины, призвал партнеров помочь в этом.

Разрушенный российской ракетой украинский объект электрогенерации (фото: Getty Images)

"Мы должны провести быстрое и недорогое восстановление объектов (генерации - ред.) до зимы - за 3-4 месяца. Мы знаем, как это сделать. И от вас просим оборудование остановленных электростанций и прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию тут и сейчас, сберечь нормальную жизнь", - заявил он.

Увеличение генерации - насколько это реально

В планах Украины уже в текущем году построить 1 ГВт маневренной тепловой генерации и еще 4 ГВт в ближайшие годы. "Именно в этой отрасти европейские и в частности немецкие компании являются технологическими лидерами. Именно в этой отрасли у нас есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощностей уже в этом году. Надо говорить не о перспективах, а о сегодняшнем дне. И еще 4 ГВт - в ближайшие годы", - сказал Зеленский на конференции в Германии.

Увеличение генерации – это пока только планы. Насколько реально это сделать - пока не ясно. Переговоры с партнерам продолжаются, и акцент в них делается на децентрализацию, то есть на установку мелких объектов генерации, риск разрушения которых от обстрелов значительно ниже, чем у крупных ТЭС.

Минэнерго работает над проектами развития децентрализованной энергосистемы с фокусом на локальные распределительные сети (вместе с GE Venona), газопоршневые турбины, установки хранения энергии (вместе с ЕБРР, Siemens Electronics).

В Минэнерго РБК-Украина сообщили, что будут упрощены условия строительства и размещения газотурбинных установок, блочно-модульных котельных, дизельных/бензиновых и газовых генераторов (мощностью от 1 МВт и более), а также связанных с ними газовых и электрических сетей.

Но ощутимый эффект от этого можно ожидать лишь в средне- и долгосрочной перспективе. Если говорить о текущем годе, то к зиме в лучшем случае за счет децентрализации можно будет восстановить до 1 ГВт генерации. Такие ожидания РБК-Украина подтвердили источники в Офисе президента.

Новые генераторные установки, скорее всего, будет устанавливать бизнес. Если все пойдет как ожидается, то для населения теоретически высвободится до 1 ГВт электроэнергии. Но это очень мало, считает Рябцев.

"Если поделить объем на области, то получается по 40 МВт. Это очень мало", - сказал он в комментарии РБК-Украина. При этом отметил, что в нынешней ситуации следовало бы решить вопрос с работой Калушской ТЭЦ, которая остановлена из-за хозяйственного спора. "Запуск Калушской ТЭЦ позволит дополнительно получить 200 МВт электроэнергии", - отметил Рябцев.

Участники рынка считают, что рост генерации в 1 ГВт до конца года за счет децентрализации - это несколько завышенные ожидания. Но при этом согласны, что именно бизнес будет заинтересован в диверсификации.

Отключения света в Киеве (фото: Getty Images)

Сейчас промышленность потребляет порядка 4 ГВт электроэнергии, половина из которой приходится на крупные предприятия. Они покрывают дефицит в основном за счет импорта. А вот средние и мелкие, вполне возможно, заинтересуются децентрализованной генерацией.

"В их число могут войти торговые сети, сети заправок, агропредприятия… Все они планируют что-то строить. Только частный бизнес сможет быстро, а быстро - это за два года, децентрализовать нам генерацию", - сказал один из собеседников издания, представляющий крупную энергокомпанию. И это будет выгодно для компаний, поскольку они будут продавать резерв своих мощностей государству, считает он.

Ситуация наладится через два года

В условиях ожидаемого дефицита электроэнергии отключения света будут продолжаться неопределенное время. Для решения проблемы может понадобиться минимум два года. Такой период в беседах с РБК-Украина называли собеседники и в ОП, и в Кабмине, и в руководстве одной из крупных энергокомпаний.

До начала зимы ситуация будет зависеть в первую очередь от ремонта энергоблоков. К примеру, в первой декаде июня был досрочно завершен ремонт на одном из блоков АЭС и в системе днем 9 июня даже возник профицит. Для баланса энергосистемы на несколько часов пришлось ограничить производство энергии от возобновляемых источников (солнце, ветер, гидро). Но таких ситуаций часто ожидать не стоит.

Скоро ремонты на АЭС продолжатся и дефицит электроэнергии увеличится. Учитывая, что для его покрытия использованы уже все инструменты, единственное, что остается – экономия. И тут правительство решило начать с себя. Всем органам власти поручено отказаться от использования кондиционеров. Просить меньше использовать кондиционеры будут и население.

Кондиционеры действительно потребляюют очень много электроэнергии и отказ от них может сэкономить по разным оценкам, которые давали РБК-Украина в органах власти, от 1,5 до 3 ГВт. Это практически до четверти общего потребления в летнее время. Но механизма контроля за использованием кондиционеров нет. Единственная надежда - на сознательность украинцев.

Новый подход к отключению света

Еще один шаг, который намерены предпринять власти, - изменить систему отключений электроэнергии. До сих пор лимиты потребления "Укрэнерго" доводило до областей. И уже на местах определяли кого и когда отключать. В результате периоды, когда население оставалось без света, в разных областях существенно разнились - это зависело от количества объектов критической инфраструктуры.

При этом зачастую к критическим относились неожиданные объекты, к примеру, одна из гостиниц столицы, рассказал изданию собеседник из одной энергокомпании. Кроме того, в промышленных регионах сложность состоит в том, что предприятия, которые импортируют 80% и более электроэнергии, не попадают под отключения - это тоже сокращает лимиты для населения.

Сейчас методику меняют. "Укрэнерго" будет доводить областям не лимиты потребления, а объемы отключения. При этом все потребители (за исключением критической инфраструктуры) будут разделены в областях на 6 очередей с определенным суммарным потреблением. В зависимости от того, на сколько нужно будет сократить потребление, будет даваться команда отключить одну, две или три очереди.

Такой механизм тестируется с конца прошлой недели. После его планового внедрения с 24 июня проблема злоупотреблений при составлении списков критичных потребителей не решится, но отключения должны будут стать одинаковыми по продолжительности и количеству во всех регионах. Ситуаций, когда в одной области электричества не бывает, к примеру, по 7 часов подряд, а в другой – не более 2 часов, возникать не должно.

Украинцам приходится выживать в экстремальных условиях (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По словам замминистра энергетики Светланы Гринчук, механизм может быть усовершенствован. "Это будет постоянный подход (справедливое распределение электроэнергии - ред.). Сегодня тестируем один подход, завтра - другой. Анализируем, смотрим, как лучше для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией", - сказала она в эфире телемарафона.

Напряженной ситуация с энергоснабжением будет на протяжении всего периода теплой погоды. В сентябре-октябре станет немного легче из-за снижения температуры. Но в ноябре из-за похолодания ситуация снова осложнится, поскольку потребление может вырасти по сравнению с летом почти в полтора раза.

И если мощности по производству электроэнергии к тому времени существенно не увеличатся, то при условии, что не будет новых серьезных повреждений объектов генерации и распределения, наихудшим сценарием могут быть отключения электричества по 6-8 часов через каждые 2 часа. Но этот сценарий можно считать оптимистическим.

При подготовке материала использовались публичные заявления чиновников, комментарии источников издания в єнергетической сфере и комментарии профильных экспертов для РБК-Украина.