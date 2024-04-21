Германия может отдать Украине оборудование из своих закрытых энергообъектов, - Галущенко
Германия предоставила Украине доступ к закрытым энергетическим объектам. Украина может получить оборудование, которое можно использовать как доноров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.
"На самом деле помощь идет постоянно. Это и оборудование разного рода. Мы сейчас с литовскими друзьями работаем очень тесно. Наша группа специалистов в Литве сейчас смотрит, какое оборудование на старых тепловых станциях, чтобы мы смогли использовать в качестве доноров для восстановления в Украине", - сказал министр.
Галущенко отметил, что также помощь с оборудованием для украинской инфраструктуры оказывает Германия.
"Канцлер Германии предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые могут использоваться", – заявил он.
Россия снова нацелилась на энергетику
Российские войска после длительной паузы возобновили обстрелы энергетики Украины. Россияне атакуют украинские подстанции, а также тепловую генерацию.
11 апреля была разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области. Кроме того, в Генштабе ВСУ предупредили, что россияне готовят провокации под чужим флагом на Запорожской АЭС.
По словам президента Владимира Зеленского, Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.