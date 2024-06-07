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Работают только 27% ТЭС. Шмыгаль рассказал о разрушениях в энергосистеме

Пятница 07 июня 2024 19:10
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Работают только 27% ТЭС. Шмыгаль рассказал о разрушениях в энергосистеме Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сегодня в результате массированных обстрелов России разрушено 42 энергоблока. Только 27% крупных тепловых электростанций (ТЭС) остаются в рабочем состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

Как рассказал Шмыгаль, в результате обстрелов:

  • разрушено 42 энергоблока;
  • 27% крупных ТЭС остаются в рабочем состоянии, 73% соответственно были разрушены или повреждены;
  • 20 гидроэнергетических блоков пока не работают. Это еще 1,3 ГВт мощности.

Подготовка к зиме

Премьер добавил, что сейчас Кабмин работает над восстановлением, чтобы к зиме иметь как можно больше генерации. В частности прорабатывается вопрос защиты и увеличения импорта из Европейского союза (ЕС).

"Мы договариваемся, чтобы способность импортировать была открыта максимально", - добавил он.

Ситуация со светом в Украине

Вследствие массированных ударов в Украине вернули графики отключений. Ранее ограничения действовали только для бизнеса, впрочем, позже свет начали отключать и бытовым потребителям.

Как рассказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, завтра, 8 июня, в Украине начнет действовать новый порядок отключений электроэнергии, что позволит увеличить количество часов "со светом".

В том же числе недавно начал действовать новый тариф на свет. Цену повысили на 60%. Впрочем, это был необходимый шаг, который позволит профинансировать ремонт электростанций.

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