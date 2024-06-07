Работают только 27% ТЭС. Шмыгаль рассказал о разрушениях в энергосистеме
По состоянию на сегодня в результате массированных обстрелов России разрушено 42 энергоблока. Только 27% крупных тепловых электростанций (ТЭС) остаются в рабочем состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.
Как рассказал Шмыгаль, в результате обстрелов:
- разрушено 42 энергоблока;
- 27% крупных ТЭС остаются в рабочем состоянии, 73% соответственно были разрушены или повреждены;
- 20 гидроэнергетических блоков пока не работают. Это еще 1,3 ГВт мощности.
Подготовка к зиме
Премьер добавил, что сейчас Кабмин работает над восстановлением, чтобы к зиме иметь как можно больше генерации. В частности прорабатывается вопрос защиты и увеличения импорта из Европейского союза (ЕС).
"Мы договариваемся, чтобы способность импортировать была открыта максимально", - добавил он.
Ситуация со светом в Украине
Вследствие массированных ударов в Украине вернули графики отключений. Ранее ограничения действовали только для бизнеса, впрочем, позже свет начали отключать и бытовым потребителям.
Как рассказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, завтра, 8 июня, в Украине начнет действовать новый порядок отключений электроэнергии, что позволит увеличить количество часов "со светом".
В том же числе недавно начал действовать новый тариф на свет. Цену повысили на 60%. Впрочем, это был необходимый шаг, который позволит профинансировать ремонт электростанций.
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