Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы

После новой волны массированных обстрелов энергосистемы Украины потеряно 6 ГВт генерации. Это равно мощности Запорожской АЭС, захваченной россиянами в феврале 2022 года. Эксперты не исключают, что в перспективе украинцев ждет повышение тарифов на э/э и возвращение графиков отключения. Подробнее - в материале спецкорра РБК-Украина Юрия Дощатова.

Почти две недели новой волны российских атак на энергосистему Украины принесли уже больше ущерба, чем обстрелы энергообъектов в прошлом отопительном сезоне. Почему россияне активизировали обстрелы именно сейчас, а не зимой, точного ответа нет. Эксперты и представители украинских энергокомпаний, с которыми общалось РБК-Украины, высказывали разные версии: начиная от нехватки военного потенциала у РФ в зимний период и заканчивая желанием уменьшить международный резонанс.

Если бы энергообъекты начали обстреливать в период морозов, то население оказалось бы в крайне сложных условиях при отсутствии электричества и тепла во время морозов. Как следствие, международные партнеры могли активизировать помощь Украине, что было бы не в интересах РФ, сказал в разговоре с РБК-Украина один из представителей крупной энергокомпании. А сейчас, когда весна в разгаре, атаки на энергообъекты активной реакции в мире не вызывают, хотя по факту они значительно мощнее, чем в прошлом году.

Тактика обстрелов объектов энергетики изменилась

С 22 марта россияне ведут точечные атаки на энергообъекты в большинстве областей Украины. В результате повреждений объектов генерации и распределительных сетей есть проблемы с энергоснабжением в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях. Наиболее сложная ситуация в Харькове.

По данным “Укрэнерго” и Минэнерго, восстановительные работы ведутся во всех пострадавших областях, однако полностью ликвидировать последствия не удается по разным причинам. В частности, по некоторым объектам совершаются повторные удары.

По последним данным, продолжаются ограничения поставок электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях и в Харькове.

Пока в энергосистеме нет разбалансировки, заверяют в Минэнерго. “Мы пока удерживаем ситуацию стабильной, но как она будет развиваться дальше - будет зависеть от обстрелов и их последствий”, - заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Работа по восстановлению энергосетей в Харькове (фото: Getty Images)

В прошлом отопительном сезоне россияне нанесли по Украине 15 ракетных атак и 18 атак дронами. По объектам инфраструктуры было выпущено порядка 1200 ракет и дронов. Более 200 из них попали в цель. 50% электростанций и более 40% сетей практически на всей территории страны были значительно повреждены. Для сравнения, лишь за две недели марта-апреля текущего года российские оккупационные войска запустили по территории Украины около 3000 управляемых авиабомб, более 600 дронов-камикадзе и более 400 ракет разных типов.

По словам главы “Укрэнерго” Владимира Кудрицкого, враг использует комбинированные удары ракетами и “шахедами”, чтобы нанести как можно больше разрушений. “Если взять, к примеру, прошлый отопительный сезон, то мы наблюдали одну массированную атаку, скажем, в неделю, и это была либо ракетная, либо “шахедная” атака. Сейчас это целая серия, практически непрерывная. И если говорить о количестве, например, “шахедов”, то только за неполные полторы декады это количество уже сравнялось с тем, которое мы видели в прошлом отопительном сезоне”, – сказал глава “Укрэнерго”.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что сейчас россияне наносят более сфокусированные удары по каждому объекту, что увеличивает вероятность поражения. Защита объектов, которую выстраивали с прошлой весны, помогает, но от баллистических ракет она не защищает.

Ущерб от атак на теплогенерацию увеличился вдвое

В результате ущерб “Укрэнерго”, сообщил Кудрицкий, только в первые дни атак составил до 100 млн евро. И это лишь из-за повреждений высоковольтного оборудования компании.

ДТЭК потерял 80% генерации, и на частичное ее восстановление уйдут месяцы. “Наша цель – вернуть не менее 50% этой мощности в течение следующих трех-четырех месяцев”, – заявил генеральный директор компании Максим Тимченко. Ремонтные работы, по его словам, будут стоить 230 млн долларов, что почти в два раза больше, чем после атак прошлой зимой.

Украина лишилась “еще одной ЗАЭС”

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за две недели россияне уничтожили мощностей генерации на 6 ГВт. Фактически, по объемам производства электроэнергии, Украина потеряла еще одну Запорожскую АЭС. Как сообщил глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, практически полностью разрушены Бурштынская, Ладыжинская, Криворожская ТЭС, есть проблемы на Приднепровской, Змиевской ТЭС, Харьковской ТЭС-5, повреждены Днепровская и Каневская ГЭС.

Днепровская ГЭС после обстрела (фото: facebook.com.zap.gp.gov.ua)

По данным Центра исследований энергетики, порядка 30-35% гидрогенерации и 45-50% тепловой удастся восстановить. “Мы думаем, что 2 ГВТ тепловой генерации можно будет вернуть до отопительного сезона, если их (ТЭС и ТЭЦ - ред.) еще раз не обстреляют”, - отметил Харченко в комментарии РБК-Украина.

Для того, чтобы полностью восстановить разрушенные энергообъекты, потребуется не один год. А до тех пор Украине придется, во всяком случае до нового отопительного сезона, жить в условиях периодического дефицита электроэнергии. Особенно это будет ощутимо в периоды разгара жары, когда люди начнут активно использовать кондиционеры - тогда может снова возникнуть дефицит. “Пока это (нехватку э/э - ред.) ощущает Харьков, Кривой Рог, Одесса. Но мы должны понимать, что у нас есть еще несколько месяцев. В июле-августе будет сложнее, а в ноябре будет очень сложно”, - отметил Герус.

Повышение тарифов и графики отключений

До периодов максимального потребления электроэнергии и правительство, и энергокомпании должны будут сосредоточиться на проведении восстановительных работ.

Для этого будут пытаться использовать все возможности. Литва уже предложила поставить Украине запчасти со своих выведенных из работы тепловых электростанций. Министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью Bloomberg, что в зависимости от ситуации правительство будет просить население экономить электроэнергию. Он не исключил, что, возможно, нужно будет повышать тариф для населения, чтобы увеличить финансирование ремонтных работ.

В прошлом году тарифы уже поднимали, и основным аргументом правительства тогда была тоже необходимость увеличения расходов на восстановление энергооборудования. Пока новый уровень тарифов не определен, но, по словам Гринчук, работа по этому вопросу идет. Новые тарифы будут установлены исходя из оценки уровня ущерба энергообъектов от обстрелов, который пока тоже окончательно не подсчитан.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что тарифы поднимать все-таки придется, поскольку компаниям нужны будут средства на восстановление. “Сейчас “Укргидроэнерго” уже не может выполнять ПСО (при действующих тарифах - ред.) - ДнепроГЭС разрушена, “Энергоатом” должен проводить ремонты. Нужно решить проблему долгов, поскольку компании не смогут ничего восстанавливать”, - сказал он в комментарии РБК-Украина.

По мнению Омельченко, возможно, удастся немного увеличить импорт электроэнергии с нынешнего максимума в 1,7 ГВт - до 2 ГВт.

В “Укрэнерго” говорят, что активно работают над вопросом увеличения импорта. “Мы в постоянном диалоге с европейскими операторами. Они проводят расчеты, чтобы иметь представление, как их сети отреагируют на увеличение объемов поставок э/э в Украину”, - сказали РБК-Украина в компании. В зависимости от того, какими будут риски при увеличении поставок в странах Европы, будет зависеть и объем возможного увеличения импорта - это может быть и больше 2 ГВт.

Кроме того, Омельченко считает, что наверняка придется отложить планы по строительству новых блоков АЭС и направить средства на восстановительные работы. Но все-таки полностью вернуть объем генерации на уровень до 22 марта вряд ли выйдет, считает он.

“Ситуация очень сложная и нет времени для ее решения. Так что скорее всего будем пытаться увеличивать импорт, наверно придется переходить на плановые графики отключений”, - отметил эксперт. При этом Омельченко предположил, что к зиме в энергосистеме все-таки сохранится дефицит на уровне 2-3 ГВт.

Ремонт линии электропередач в Харькове (фото: Getty Images)

Отключений света летом вряд ли удастся избежать

По словам собеседника издания, знакомого с подготовкой антикризисных мер в энергетике, в любом случае в краткосрочной перспективе - с мая по август - в Украине будет дефицит электроэнергии. Генерации будет не хватать, поскольку атомные блоки нужно будет выводить в ремонт, а остатка тепловой генерации для замещения мощностей не хватит. “Но это полбеды. Главное - использовать это время, чтобы подготовится к зимнему периоду, который будет более критичным”, - сказал собеседник.

С мая по август, по его словам, стоит ждать ограничения поставок э/э не только в тех регионах, где они ограничивались в последние две недели. “Не исключено с мая применение ограничений потребления электроэнергии не только в проблемных регионах, которые есть на сегодняшний день”, - сказал он.

Но вместе с тем, правительство активно занимается поиском вариантов для ускорения восстановительных работ к зиме. “Есть понимание, что можно возобновить до следующей зимы и понимание, что делать, чтобы эти задачи стали реально выполнимы” - отметил собеседник.

Без помощи партнеров в нынешней ситуации не обойтись. Поэтому сейчас ведутся переговоры о поставках оборудования с замороженных объектов генерации не только с Литвой, но и с другими странами Балтии и Восточной Европы. Такие поставки могут быть в качестве гуманитарной помощи. Это может существенно снизить нагрузку на энергокомпании, которые пострадали, и сейчас занимаются восстановительными работами.

Также международным партнерам в ближайшее время будут представлены предложения по участию в восстановлении энергетики Украины.

Как удалось узнать изданию, речь о так называемых двух планах, которые предлагается реализовывать параллельно.

Два плана по спасению энергетики

План “А” будет касаться возобновления. “Есть четкое понимание, что можно успеть сделать до зимы”, - сказал собеседник издания, знакомый с намерениями правительства. Этот план будет связан с усилением ПВО в Украине.

План “Б” заключается в строительстве маломощных электростанций любого типа - не только газотурбинных установок. По информации издания, сейчас активно ведется работа по определению количества и мест размещения таких станций. Акцент делается на более проблемные регионы востока и юга страны.

Для ускорения строительства таких критически важных объектов планируется минимизировать бюрократические преграды по проектированию и выдаче разрешений для их размещения. Вероятно, будет приостановлено действие каких-то обязательных разрешений и согласований. Как сообщил РБК-Украина собеседник, знакомый с сутью предложений, есть стремление успеть разместить часть таких электростанций в некоторых регионах до наступления зимы. Некоторые компании уже заявили о готовности провести монтажные работы буквально за пару месяцев. Сейчас главное - найти оборудование и организовать поставку.

Если план удастся будет реализован, то полностью компенсировать потерянные мощности, конечно, не получится. Но дополнительные объекты малой генерации смогут существенно смягчить ситуацию в условиях дефицита электроэнергии.