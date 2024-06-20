Зеленский провел Ставку по энергетике: что решили

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Она была посвящена ситуации с энергетикой в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам президента, на Ставке были заслушаны доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева и командующего Воздушными силами Николая Олещука.

"Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами", - написал Зеленский.

Он также поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Президент заявил, что все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями.

"Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно скорее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне", - рассказал президент.

Он отметил, что сейчас идет активная подготовка к следующему отопительному сезону и возобновление инфраструктуры, которую можно восстановить.

"Строим комплексную защиту по инженерным сооружениям, системам РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot. Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились", - подчеркнул Зеленский.

Отключение света в Украине

После нападений России на тепловые и гидроэлектростанции в Украине стал актуален вопрос дефицита электроэнергии, что заставило власти вводить графики отключений света.

Позже представители "Укрэнерго" предупредили, что середина лета может стать наиболее сложным периодом для энергосистемы.

ТакжеКабинет Министров Украины расширил сферу действия кредитной программы "5-7-9". В нее включат получение средств на строительство и обустройство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.

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