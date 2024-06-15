США выделяют Украине 1,5 млрд долларов на энергетику и гуманитарную помощь

США выделяют 1,5 млрд долларов на помощь Украине. Средства будут направлены на энергетический сектор и гуманитарные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

О выделении пакета помощи объявила вице-президент США Камала Харрис на саммите мира в Швейцарии.

Указанные 1,5 млрд долларов включают 500 млн в виде нового финансирования энергетической помощи и перенаправление ранее объявленных 324 млн на аварийный ремонт энергетической инфраструктуры и другие потребности в Украине.

Кроме того, вице-президент США объявила о предоставлении более 379 млн долларов гуманитарной помощи от государства и USAID для решения неотложных потребностей беженцев, внутренне перемещенных лиц и общин, пострадавших от жестокой войны России против украинского народа.

Харрис также заявила, что, сотрудничая с Конгрессом, Государственный департамент планирует предоставить дополнительные 300 млн долларов на поддержку гражданской безопасности Украины для закупки спасательного оборудования для украинских пограничников и правоохранительных органов.