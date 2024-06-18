Повербанки, генераторы, зарядные станции. Что происходит с ценами из-за отключения света

Регулярные отключения электроэнергии влияют на цены повербанков, генераторов, зарядных станций и других приборов, делающих нашу жизнь немного более комфортной в условиях военного времени.

Почему и как сильно растут цены – читайте в обзоре РБК-Украина по результатам опроса популярных торговых сетей и маркетплейсов.

Что говорят в Comfy

Зарядные станции и генераторы - достаточно новая категория "энергетических" товаров для украинского рынка. Если о повербанках украинцы знали задолго до начала полномасштабной войны, то о зарядных станциях до первых блекаутов многие вообще не слышали. В результате, сегодня на рынке существует дефицит зарядных станций.

Много товара было завезено в Украину в октябре-ноябре 2023 года, когда поставщики готовились к новым массовым отключениям света, рассказывают в компании Comfy. Но поскольку этот период был пройден практически без отключений, товар перестали покупать. В начале 2024 года поставщики были вынуждены продавать зарядные станции по заниженным ценам.

И вдруг, в течение двух недель в конце мая – начале июня все запасы товаров, которые оставались с прошлой осени, были распроданы. При этом цены за две недели выросли в среднем на 20%. И снова ощущается существенный дефицит. Все, что завозится, продается "с колес". И цены продолжают расти.

"Например, есть зарядные станции одной из популярных марок. Они долго продавались в магазинах сети за 7 999 грн. Сейчас они стоят уже 11 999 грн. Или те, которые стоили раньше 29 999 грн, сейчас стоят 37 999 грн. И, скорее всего, цена не финальная", - прогнозируют в торговой сети.

Прежде всего, подорожание возможно из-за увеличения себестоимости комплектующих к зарядным станциям, роста курса доллара, дополнительных затрат на логистику импорта и большого спроса в стране, а также отсутствия необходимого количества товаров в Европе.

А что на Prom.ua

Директор по коммуникациям маркетплейса Prom.ua Юлия Новаченко констатирует, что товары для энергонезависимости сейчас – одна из наиболее растущих категорий по количеству заказов. По состоянию на начало июня средний прирост (неделя к неделе) количества заказов в категории "генераторы и портативные зарядные станции" составлял 2,5-3 раза.

Средний чек в категории "генераторы" составляет 15 тысяч гривен; в категории "аккумуляторы, зарядные станции" - 7,5 тысяч гривен.

Цены на товары для энергонезависимости растут (фото: Getty Images)

Важно помнить, что средний чек – это не средняя цена прибора. "Средний чек - это сколько в среднем тратил один покупатель при покупке товара в категории генераторов или аккумуляторов", - объясняет собеседница РБК-Украина.

А что в сети "Фокстрот"

Зарядные станции

За первую декаду июня продажи зарядных станций превысили соответствующие показатели за предыдущие пять месяцев. Спрос в десятки раз выше обычного, практически равномерный по всей стране и продолжает расти, рассказывает менеджер по категорийному сбыту сети "Фокстрот" Евгений Таран.

"Как пример, большая поставка станций BLUETTI, которая поступила нам 30 мая, а физически была в продаже с 3 июня, распродана еще до отгрузки на магазины. Все разлетелось через интернет-заказы, как только товар можно было добавить в корзину. Аналогичная ситуация - у поставщиков. Европейские склады пустеют буквально за часы", - говорит собеседник РБК-Украина.

В компании прогнозируют, что некоторые модели зарядных станций будут в дефиците и по новым повышенным ценам от поставщиков. На цену влияет дорожающая логистика, а также дефицит кадров среди водительского состава. Кроме того, рост цен спровоцирован большим спросом, чем пользуются производители и поставщики.

К примеру, самая дешевая и популярная модель станции EcoFlow к середине мая предлагалась поставщиком по розничной цене 8 888 грн, а в начале июня цена составляла уже 10 999 грн.

Повербанки

За первую декаду июня продажи повербанков сопоставимы с объемами за предыдущие 5 месяцев. Среди покупателей преобладают запросы в основном на позиции большой емкости, которые могут заряжать и ноутбук, и смартфон. Потребители покупают сразу по два-три, даже по 10 повербанков – себе, детям, родителям.

В "Фокстроте" утверждают, что производители уже начали поднимать цены для поставщиков на повербанки, хотя менее ощутимо, чем на зарядные станции. "Например, если раньше повербанк нам завозили по розничной цене 1200 гривен, то сейчас это уже 1400 грн. Но после новых поставок стоимость может пойти ощутимо вверх – еще где-то до 30%", – прогнозирует Евгений Таран.

В компании отмечают, что покупатели становятся все более осведомленными, сознательно подходят к выбору товара, который поможет не остаться без света и мобильной связи. В частности, покупатели обращают внимание на бренд, технические и качественные характеристики необходимого устройства, скорость зарядки станции, повербанка и самого гаджета от них, а также сервис, который может предоставить только официальный поставщик в Украине.

Если говорить о зарядных станциях, стоит отметить, что потребители стали отдавать предпочтение приборам большей мощности, чтобы можно было обеспечить работу холодильника, телевизора, газового котла. Или наоборот – ищут максимально бюджетный вариант, чтобы просто подзарядить свои гаджеты, обеспечить работу роутера и т.д.

Напомним, Кабинет министров планирует существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии, что позволит сократить продолжительность отключений для других.

В "Укрэнерго" ранее объясняли, что разные интервалы отключений света и разные суммарные суточные отключения в городах обусловлены количеством критической инфраструктуры.