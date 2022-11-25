Блэкаут в Украине, обыски в Лавре и новое оружие: главное за неделю

Украина пережила блэкаут после очередной ракетной атаки оккупантов. Европарламент признал РФ страной-спонсором терроризма. СБУ провела обыски в Киево-Печерской Лавре. США объявили о новом пакете военной помощи украинским защитникам.

Новый ракетный удар по энергетике

23 ноября Россия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Украины. Оккупанты выпустили 67 крылатых ракет воздушного и морского базирования из Ростовской области, Каспийского и Черного морей.

Украинской ПВО удалось сбить 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет". На Киев летела 31 ракета, 21 сбили.

Под ударом оказались объекты энергосистемы, также пострадали жилые дома. В Вышгороде было попадание в многоэтажку, разрушены дома в частном секторе Киевской области.

Из-за массированных ракетных ударов 23 ноября получили ранения 55 человек, 10 человек погибли.

Кроме того, последствия ракетного террора по Украине ощутили и другие страны. Почти 90% Молдовы осталось без света - остановились троллейбусы, выключились светофоры и водоснабжение. Были прекращены поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из Украины в Словакию.

Блэкаут в Украине

Из-за российских ракетных ударов 23 ноября от украинской электросети отключились Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Во всех регионах начались аварийные отключения света.

Пропало электричество в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Чернигове, Днепре, Житомире, Виннице, Кропивницком и других городах. Отсутствие света привело к перебоям с водой, отоплением,мобильной связью и интернетом. Во многих городах остановился электротранспорт.

Ко второй половине дня 25 ноября энергетики обеспечили уже более 70% потребностей в электроэнергии по Украине. Питание АЭС было возобновлено и они начали набирать мощность. Однако из-за сохраняющегося дефицита еще действуют графики экстренных отключений.

В "Укрэнерго" заявляют, что самый сложный этап после атаки энергосистема прошла. Ситуация может стабилизироваться через 1-2 суток. Потребителей переведут с аварийных графиков отключений на плановые.

Продолжение военной помощи от США

В день массированного ракетного удара по Украине в США объявили о новом пакете до 400 миллионов долларов на военную поддержку. Он включает:

боеприпасы для NASAMS;

150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотниками;

боеприпасах для HIMARS;

200 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

150 транспортных средств HMMWV и более 100 легких тактических машин;

более 200 генераторов;

запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

Евросоюз выделит 18 млрд евро для Украины

Европарламент одобрил решение о предоставлении Украине 18 млрд евро финансовой помощи в 2023 году в знак поддержки со стороны Евросоюза в борьбе с вооруженной агрессией РФ.

Выделение помощи поддержали 507 депутатов, против высказалось 38 человек, еще 26 воздержались. Теперь решение должно быть одобрено представителями стран-членов Евросоюза.

Ассамблея НАТО и Европарламент приняли резолюции по России

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания россиян. Резолюция содержит ряд значимых пунктов:

увеличение поставок Украине вооружения и продолжение поддержки, сколько это будет необходимо;

разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;

создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

В свою очередь Европарламент 23 ноября проголосовал за резолюцию об объявлении РФ государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма. Резолюцию поддержали 494 депутата, 58 - против, 44 воздержались.

Европарламент призвал ЕС еще больше изолировать Россию на международном уровне. Вчастности, речь идет о членстве РФ в международных организациях, таких как Совет Безопасности ООН.

9-й пакет санкций и ограничение цен на нефть

Европейский союз работает над согласованием 9-го пакет санкций против РФ. По словам президента Европарламента Урсулы фон дер Ляен, вскоре былет утвержено глобальное ограничение цен на российскую нефть с G7 и другими основными партнерами.

При этом на этой неделе стало известно, что G7 и ЕС рассматривают ограничение цен на уровне 65-70 долларов за баррель и пока не могут достичь соглашения. Обсуждение продолжится 13 декабря. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призывает ЕС установить ограничения на уровне 30 долларов за баррель.

Размещение ПВО Patriot на границе с Украиной

После падения ракеты в Польше во время ракетного удара РФ по Украине Германия договорилась с Польшей о переброске к украинской границе зенитных ракетных комплексов Patriot.

При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой передать Украине назначенные для его страны комплексы ПВО Patriot.

Однако глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Patriot предназначен только для стран-членов НАТО. По ее словам, любое возможное использование американских ЗРК не на территории стран-союзников потребует обсуждения между странами Альянса.

СБУ провела обыски в Киево-Печерской Лавре

22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории церквей Московського патриархата. Они проходили в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Проверки проводились на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

По результатам обысков в церквях СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных в гривнах, долларах и рублях, а также "сомнительных" граждан РФ.

Обстрелы Херсона

После деоккупации Херсона российские войска начали регулярно обстреливать город и область. 24 ноября было зафиксировано 49 обстрелов. Были попадания в жилые дома. Погибли 10 человек.

В пятницу под обстрел попал автомобиль с гражданскими, вследствие чего трое человек получили ранения.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Херсона и других населенных пунктов правобережной части области назвав действия армии РФ местью захватчиков за то, что они проиграли в этом сражении.

Обмен пленными

На этой неделе Украина провела 2 обмена пленными. 23 ноября из российского плена домой вернулись 36 украинских граждан - 35 военных и 1 гражданский. Среди освобожденных защитники Мариуполя, а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения.

24 ноября Украина обменяла еще 50 украинских защитников. В частности, 20 нацгвардейцев, 12 военных из Военно-морских сил, 10 бойцов ВСУ, 6 - Госпогранслужбы и 2 - из теробороны.

Признание Голодомора геноцидом украинцев

Ряд стран приняли декларации о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За данное решение 24 ноября проголосовали парламенты Ирландии, Молдовы, Румынии. Ранее декларацию о Голодоморе приняли в Чехии.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на следующей неделе Германия должна проголосовать за признание Голодомора геноцидом украинцев.

Отметим, 16 ноября Верховная рада обратилась к парламентам государств мира по поводу признания Голодомора 1932-1933 годов преступлением геноцида украинского народа.