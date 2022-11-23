G7 и ЕС обсуждают потолок цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов, - Reuters

Фото: потолок цен на российскую нефть могут установить на уровне 65-70 долларов

"Большая семерка" (G7) рассматривает ограничение цен на российскую морскую нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель, заявил дипломат Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Послы из 27 стран ЕС обсуждают предложение с целью достижения общей позиции к концу дня. "Большая семерка" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада), а также ЕС и Австралия, 5 декабря введут ценовой потолок на морской экспорт российской нефти в рамках санкций, призванных наказать Москву за ее вторжение в Украину.