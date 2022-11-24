ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Это месть проигравших: Зеленский о регулярных обстрелах Херсона и области

Новина українською →
Четверг 24 ноября 2022 22:28
Это месть проигравших: Зеленский о регулярных обстрелах Херсона и области Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Регулярные обстрелы Херсона и других населенных пунктов правобережной части области начались сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать оттуда. Такой террор является местью оккупантов за то, что они проиграли в этом сражении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Почти ежечасно я получаю сообщение об ударах оккупантов по Херсону и другим общинам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсонской области", - заявил президент.

По словам Зеленского, это месть проигравших. Воевать они не умеют, а единственное, что пока могут - это терроризировать.

"Или энергетический террор, или артиллерийский, или ракетный - вот это и все, к чему деградировала Россия при нынешних ее руководителях", - добавил президент.

Глава государства заверил, что только освобождение украинской земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут защитить наш народ от любых российских эскалаций.

Напомним, что в четверг, 24 ноября, вечером российские оккупанты обстреляли Херсон. Погибли четыре человека, есть пострадавшие.

В результате обстрелов Херсона утром повреждены несколько многоквартирных и частных домов, а также детский сад, в котором расположен "Пункт несокрушимости".

В Херсоне сегодня, 24 ноября, сообщают об обстреле города. Есть прилет во двор одной из многоэтажек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Херсон Херсонская область Война в Украине
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит