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Когда в Украине перейдут с аварийных на плановые отключения света: прогноз "Укрэнерго"

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Киев, Пятница 25 ноября 2022 11:09
Когда в Украине перейдут с аварийных на плановые отключения света: прогноз "Укрэнерго" Фото: украинцы через несколько дней вернутся к плановым графикам отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за массированного ракетного удара россиян продолжают действовать графики аварийных отключений света. Но если ситуация стабилизируется, то украинцы перейдут к плановым отключениям уже через 1-2 дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

По его словам, самый сложный этап после последней атаки наша энергосистема уже прошла - все области заживлены, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза.

"Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики", - допускает Кудрицкий.

Напомним, сегодня, 25 ноября, в Киеве ввели аварийные отключения света, поэтому графики пока не действуют.

Тем временем в Черниговской ОВО призвали жители в области готовиться к аварийным отключениям и увеличили продолжительность отключения электроэнергии.

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