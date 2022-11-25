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Германия на следующей неделе примет важную резолюцию о Голодоморе, - Кулеба

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Пятница 25 ноября 2022 11:11
Германия на следующей неделе примет важную резолюцию о Голодоморе, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Все демократические фракции парламента Германии договорились на следующей неделе принять важную резолюцию о Голодоморе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решили: Бундестаг расценивает это как геноцид", - написал Кулеба.

Министр, в свою очередь, поблагодарил Германию за соответствующее решение.

Напомним, ранее в парламентах Ирландии и Молдовы официально признали, что Голодомор является геноцидом украинского народа.

До этого соответствующее решение было принято в парламентах Румынии и Чехии.

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