В Беларуси подняли истребитель из-за российских "Шахедов", - мониторинговые группы

Военно-воздушные силы Беларуси в ночь на 1 ноября подняли в воздух истребитель с аэродрома "Барановичи". Самолет следовал в сторону н.п. Хойники - Мозырь, куда раньше двигались российские дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Беларускі Гаюн ".

По данным этой мониторинговой группы, белорусский военный самолет поднялся в небо из "Барановичей" около 01:40 по местному времени (00:40 по Киеву).

Отмечается, что истребитель ВВС РБ продолжает курс на юго-восток страны.

Перед этим украинский ресурс "Радар" информировал, что группа российских дронов-камикадзе, которые оккупанты запустили по Украине во время очередной воздушной атаки, зашли в воздушное пространство Беларуси.

Мониторинговая группа пишет, что несколько российских "Шахедов" залетели в Беларусь в районе Любеча (Черниговская область), взяли северо-западный курс и стали направляться на белорусские Хойники, а дальше на Мозырь (Гомельская область, РБ), а не в направлении Украины.

В Беларуси с аэродрома "Барановичи" был поднят истребитель, летящий в направлении Хойники-Мозырь, где фиксировали "Шахеды" (фото: google.com/maps)

Тут также следует добавить, что в командовании Воздушных сил ВСУ в 00:13 информировали о фиксации российских ударных беспилотников в северной части Черниговской и Киевской областей, и они держали курс на запад.

Российские "Шахеды" залетают в Белоруссию

Напомним, российские ударные беспилотники типа "Шахед" уже не раз залетали на территорию Беларуси.

Так, перед этим в Беларусь залетели по меньшей мере два "Шахеда" в ночь на 27 октября. Один российский дрон полетел вглубь страны и пропал. Это подтверждают и Воздушные Силы ВСУ.

А за день до этого, по данным "Беларускі Гаюн", до десятка российских "Шахедов" залетели на территорию Беларуси.

Также сообщалось, что 5 октября в Беларуси были слышны взрывы - в Гомельском районе сбивали "Шахеды".

4 октября стало известно, что в белорусском поселке Калинковичи взорвался "Шахед". Поэтому населенный пункт остался без света.

А 3 октября появилась информация, что "Шахеды" залетели в Беларусь во время пребывания в небе вертолета с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

К слову, 7 октября Лукашенко разрешил сбивать "Шахеды", залетающие на территорию Беларуси.

Добавим, недавно руководитель Центра противодействий дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что россияне пытаются совершить провокацию - именно поэтому их "Шахеды" залетают на территорию Беларуси.